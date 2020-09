Algérie: Benbouzid ordonne l'inspection générale des établissements sous tutelle

Alger — Des équipes de l'inspection générale du ministère de la santé procèdent, actuellement, à des opérations d'inspection et d'évaluation générales de plusieurs structures et établissements sanitaires publics et privés, sur instruction du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Le ministre a donné "des instructions visant à s'enquérir de la qualité des services fournis aux citoyens en matière d'accueil et de prise en charge des malades, de gestion des urgences, d'hygiène et de maitrise de la gestion et de la maintenance des équipements médicaux pour optimiser leur utilisation et assurer les meilleures conditions de travail au profit des professionnels de la santé".

Cette opération définira "le principal critère pour la prise de mesures diverses", précise le communiqué.