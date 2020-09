Cote d'Ivoire: Chu de Cocody / De grands travaux en cours - Des rénovations qui piétinent faute de moyens

Des travaux herculéens sont en cours au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody en vue de rendre cet établissement sanitaire plus apte à répondre aux besoins des malades, en lui offrant des infrastructures et équipements de pointe. Bientôt, les plaintes et autres complaintes des usagers prendront fin.

A l'instar du service des urgences qui a vu ses équipements renforcés et qui répond actuellement aux besoins, les autres services eux aussi, ont vu s'améliorer, de manière rapide, leur service avec l'acquisition de matériel.

Cependant, beaucoup reste à faire. Notamment au niveau des ascenseurs ou seulement deux sont en fonction, mais tournent au ralenti, celui des urgences, dédié aux malades et celui du personnel soignant. 50 ans après leur mise en service, les 5 ascenseurs ne répondent plus. Ils ont besoin de rénovation et de réhabilitation.

Dans le cadre des travaux en cours au CHU de Cocody, la direction a tenu à informer l'opinion sur l'ensemble des travaux en cours.

Au cours des échanges avec la presse suivi de la visite des chantiers, le jeudi 03 septembre dernier, Moh Ello Nicolas, directeur médical et scientifique du CHU, Adou Kobenan, sous-directeur en charge du patrimoine et de la maintenance et Kessié Zihiri, chef de service technique du CHU ont fait le tour des travaux en cours, dont la fin est prévue pour le 1er semestre 2021.

Au niveau des ascenseurs, tous les usagers et malades ont constaté le non fonctionnement des ascenseurs, au nombre des trois. Dans le cadre du renforcement des capacités du CHU, sur les 3 ascenseurs en panne, deux seront entièrement rénovés et un réhabilité.

Selon les explications du sous-directeur du patrimoine et de la maintenance, « les pièces des deux ascenseurs qui seront entièrement rénovés serviront à la réhabilitation du troisième ascenseur. A la fin des travaux, on aura 5 ascenseurs fonctionnels »

Ceci mettra fin aux souffrances des usagers, obligés de monter et descendre les escaliers. Coût total des rénovations, 297 millions. Les Autres travaux concernent la cuisine centrale du CHU. Une rénovation totale y compris les équipements.

A ce niveau, la rénovation a pris du plomb dans l'aile. Démarrés en mai 2020 et censés finir en Aout, les travaux d'un montant global de 144 millions sont à l'arrêt, faute d'acompte.

Même chose au niveau de la buanderie du CHU où les travaux d'un coût total de 415 millions sont, eux aussi, à l'arrêt, faute de financement. Ce qui oblige de faire laver le linge au CHU de Treichville avec souvent des désagréments au niveau des linges devant servir aux blocs opératoires.

« Par jour, c'est 20 à 25 césariennes qui sont effectuées au CHU de Cocody sans compter les autres services….» indiqué Adou Kobenan. Il y a aussi la rénovation, des sanitaires des 5ème et 12ème étages dont le montant total s'élève à 114 millions.

L'une des grandes satisfactions au niveau des travaux de rénovation, c'est les salles d'opérations qui, toutes au nombre de 13, ont connu des rénovations. Le coût total des travaux au CHU de Cocody s'élève à plus 1,6 milliard.