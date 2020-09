Cote d'Ivoire: Issa Sanogo - « Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait fait une promesse aujourd'hui c'est une réalité »

Le mardi 15 Septembre 2020 s'est tenue la cérémonie de lancement du projet à impact social de la marie d'Adjamé à l'espace Roger Fulgence Kassy des 220 logements d'Adjamé.

Lors de cette cérémonie, Issa Sanogo, 6è adjoint au maire d'Adjamé représentant le maire Soumahoro Farikou a dit « Le 04 octobre 2018, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly avait fait une promesse, qu'un chantier serait ouvert pour réaliser plusieurs projets pour soulager le quotidien de nos populations.

Aujourd'hui, c'est une réalité. Je tiens à remercier le Chef de l'État, Alassane Ouattara pour sa présence à nos côtés.

Aux entreprises, je leur demande de travailler avec professionnalisme dans le strict respect des cahiers de charge et demander aussi à nos parents de les accueillir, de les orienter mais aussi de les aider pour que les travaux puissent bien se faire ».

Dembélé Cheick, Chef de Projet de la Mairie d'Adjamé a présenté les projets sociaux « Depuis 2ans le Maire d'Adjamé a sollicité la primature pour la réalisation de projet à haute portée sociale.

Après l'accord de principe, les différents projets ont été proposés par le maire lui-même à savoir "la fourniture et pose de 5 ascenseurs dans les 5 tours des 220 logements, le Monument Félix Houphouët-Boigny au rond-point des 220 logements, le Monument Nangui Abrogoua , le Monument Pêcheur Atchan au rond-point de l'Indenié , Réhabilitation et constructions de 3 nouvelles classes à la maternelle Williamsville 1 derrière l'église saint-Kizito ,en plus la commune bénéficiera d'une ambulance équipée, 20 bâches et environ 1000 bancs-tables pour les écoles.

Il est bien de rappeler que le coût global de tous ces projets s'élève à 500 millions de francs Cfa financés par l'État de Côte d'Ivoire. Le porte-parole des populations, Bli Théodore a remercié le maire et sa délégation.

« Je voudrais remercier monsieur le maire et toute la délégation qui l'accompagne. Recevez les remerciements chaleureux des populations d'Adjamé pour les différents travaux qui seront réalisés et plus précisément exprimer la gratitude des résidents des 5 tours qui connaîtront dans quelques jours un grand changement.

Nous sommes fiers de voir le rêve de notre regretté Premier ministre amadou Gon Coulibaly devenir une réalité. Merci ».