Ile Maurice: Une passagère de 23 ans fait porter à 18 le nombre de cas actifs de Covid-19 à Maurice.

Nouveau cas de Covid-19 à Maurice. Il s'agit d'une passagère de 23 ans rentrée au pays en provenance de Dubaï le 16 septembre.

Après son test négatif avant l'embarquement à Dubaï, elle a été trouvée positive à son arrivée à Maurice.

Le pays compte désormais 18 cas actifs alors que 2284 passagers rentrés de l'étranger sont actuellement en quarantaine dans différents centres du pays.

Voici le communiqué du ministère de la Santé sur le dernier cas de Covid-19 à Maurice.

THURSDAY 17TH SEPTEMBER 2020

COVID-19 STATISTICS

MINISTRY OF HEALTH AND WELLNESS

POSITIVE CASES IN THE WORLD: 30,042,776

COVID-19 RELATED DEATHS IN THE WORLD: 945,166

TOTAL NUMBER PCR TESTS DONE AS AT DATE: 80,828

TOTAL NUMBER OF RAPID ANTIGEN TESTS DONE AS AT DATE: 160,315

TOTAL NUMBER OF COVID19 TESTS DONE AS AT DATE: 241,143

POSITIVE CASES REGISTERED IN MAURITIUS: 366

COVID-19 RELATED DEATHS IN MAURITIUS: 10

SUCCESSFULLY TREATED PATIENTS IN MAURITIUS: 338

SUCCESSFULLY TREATED PATIENT: 0

NEW CASES REGISTERED TODAY: 1 (Imported case detected in quarantine)

LOCAL: 0

IMPORTED: 1 (* additional information annexed)

ACTIVE CASES IN MAURITIUS: 18

PASSENGERS IN QUARANTINE: 2,284