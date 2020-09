Mali: Reims - Convoité par l'OM, El Bilal Touré ne partira pas

El Bilal Touré ne quittera pas le Stade de Reims cette saison. Alors que l'attaquant malien est convoité par l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Caillot, le président du club champenois a fermé la porte à tout départ ce jeudi.

« C'est logique que ce garçon qui a tout juste 18 ans et qui affole les radars de toute l'Europe fasse qu'on soit contacté. On a été contacté en France, notamment par l'Olympique de Marseille. Depuis le départ, on a été clairs d'entrée. Il n'y a pas de discussions en cours. Ce garçon, qu'on avait déjà ciblé depuis longtemps, nous a rejoint en janvier. Il a passé même pas six mois sur le terrain à cause du Covid. Donc si on veut être concrets dans notre réalisation, il n'est pas question qu'un joueur qui nous a rejoints quitte le club après six mois car il a réalisé des bonnes performances », a expliqué le dirigeant sur RMC avant d'ajouter : « Tout le monde peut nous contacter, le joueur jouera avec le Stade de Reims cette année. Il n'a pas de bon de sortie. Nous, en général, on fait ce qu'on dit ».