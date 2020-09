Angola: Le vice-président de la République rend hommage à Agostinho Neto

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a rendu hommage à António Agostinho Neto, le nationaliste qui, le 11 novembre 1975, a proclamé l'Angola comme État indépendant du régime colonial portugais.

Au mémorial Agostinho Neto, le vice-président a déposé une couronne de fleurs devant le sarcophage où reposent les restes du fondateur de la Nation, décédé le 10 septembre 1979, à Moscou, alors capitale de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ex-URSS.

Sur la Place de la République, dans la cour mémorial, Bornito de Sousa a déclaré qu'Agostinho Neto avait laissé sa marque d'homme d'État, d'homme politique, de diplomate, d'homme de culture, de médecin et d'humaniste, se consacrant à la gestion du pays, qui venait d'obtenir son indépendance et toujours impliqué dans des conflits internes et des agressions extérieures.

Il a récité un poème de Neto et cité des phrases du leader considérées comme «intemporelles avec une dimension nationale, africaine et universelle» telles que «le plus important est de résoudre les problèmes du peuple», «De Cabinda à Cunene, un seul peuple et une seule nation», et «L'agriculture est le fondement et l'industrie, le facteur décisif du développement.»

«L'Angola est et sera toujours de son plein gré, la tranchée ferme de la révolution en Afrique», «L'Afrique ressemble à un corps inerte où chacun vient couper sa part», «Ah, qui a comparé l'Afrique à une interrogation dont le point est Madagascar?" et «Au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud, c'est la continuation de notre lutte», comme d'autres maximes du président fondateur.

Par ailleurs, le vice-président de la République a profité de l'occasion pour appeler au strict respect des mesures sanitaires au sein des familles, des lieux de travail et d'études, dans la rue, dans les transports en commun et dans les lieux ouverts au public, pour éviter la transmission du covid 19, pour un retour contrôlé à la vie «normale».

Il a soutenu la continuité du programme 2020-2022, qui vise, entre autres, à promouvoir la lutte contre la corruption, augmenter la production nationale de biens et de matières premières, ainsi que la lutte contre la pauvreté et le développement des communautés

Il valorise l'amélioration continue de l'environnement des affaires et des services d'éducation, de santé et de protection sociale, et la création de conditions pour l'organisation d'élections locales.

Il a appelé à intensifier la lutte contre le paludisme, principale cause de mortalité en Angola, ne négligeant pas la tuberculose, le sida, la trypanosomiase et d'autres zoonoses, ainsi que les maladies chroniques évitables.

Bornito de Sousa encourage la municipalisation continue des services de santé, la vaccination des enfants, la formation de médecins, des infirmiers et de techniciens de santé, l'expansion des agents de développement communautaire et sanitaire (ADECOS) et l'encouragement du volontariat social.

Parcours de Neto

Né le 17 septembre 1922, António Agostinho Neto a été président de l'Angola du 11 novembre 1975 au 10 septembre 1979, date de sa mort.

Fils du pasteur de l'Église Méthodiste Unie et professeur, Agostinho Pedro Neto, et de l'enseignante Maria da Silva Neto, Agostinho Neto a fait ses études secondaires au Lycée National Salvador Correia, à Luanda.

Il a ensuite obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Lisbonne, au Portugal, où il a mené une intense activité politique, au sein des mouvements d'étudiants et de jeunes africains indépendants, et a épousé Maria Eugenia Neto, écrivain, poète et journaliste portugaise.

Neto était, dans les années 50, secrétaire général de la délégation (à Coimbra - Portugal) de "Casa dos Estudios do Império" et membre fondateur du Centre d'études africaines, avec Amílcar Cabral (Guinée-Bissau), Mário Pinto de Andrade (Angola), Marcelino dos Santos (Mozambique) et Francisco José Tenreiro (Angola).

Il est devenu plus tard un fondateur du club "Marítimo Africano". En raison de sa participation active à des mouvements étudiants nationalistes, il a été arrêté à plusieurs reprises par la police politique portugaise (PIDE), donnant lieu à des campagnes de solidarité internationale pour sa libération.

En 1962, il devient président du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA).

Tout au long des années 1970, il a dirigé les activités politiques et de guérilla du MPLA et le processus de décolonisation (1974/75) à partir d'Alger (Algérie) et de Brazzaville (République du Congo) jusqu'à son retour en Angola le 4 février 1975.

Dans la littérature, il se démarque avec les œuvres «Nausea» (1952), «Quatro Poemas de Agostinho Neto» (1957), «Com o Olhos Secos», édition bilingue portugais - italien (1963), «Sagrada Esperança» (1974), « Renúncia impossível» (édition posthume 1982) et « Poésie » (édition posthume 1998).