Maroc: Stagnation de l'IPC à Agadir en juillet

L'indice des prix à la consommation (IPC) au cours du mois de juillet 2020 a stagné au niveau de 102,1 par rapport au mois précédent.

Selon des données de la Direction régionale du haut-commissariat au plan à Agadir, cette stagnation est le résultat de la baisse de 0,5% de l'indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,4% de l'indice des produits non alimentaires. Les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2020 concernent principalement les "légumes" avec 7% et les "viandes" avec 0,3%.

En revanche, les prix ont augmenté de 3% pour les "poissons et fruits de mer", de 1% pour "les huiles et graisses", de 7,3% pour les "carburants" et de 0,8% pour le "transport". S'agissant des variations interannuelles, l'indice moyen entre les mois de janvier et juillet de l'année 2020 a évolué de 0,7% par rapport à la même période de l'année précédente.

L'IPC du mois de juillet 2020 a marqué une augmentation de 0,5 % par rapport au même mois de l'année écoulée.