Maroc: Covid-19 - 247 marchés avec plus de 98 entreprises pour un coût total de 1,9 MMDH (M. Ait Taleb)

Rabat — Un total de 247 marchés ont été conclus avec plus de 98 entreprises, pour un montant total de 1,9 MMDH de l'enveloppe allouée au ministère de la Santé au titre du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de Covid-19, a indiqué jeudi à Rabat le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Devant la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, M. Ait Taleb a souligné que l'objectif de ces marchés était d'acquérir des équipements et fournitures médicaux techniques (25% du montant total), des équipements relatifs aux lits (12%), des appareils de radiographie (8%), des équipements hospitaliers (0,1%), des fournitures de laboratoire (19,1%), des médicaments et fournitures médicales (17%), ainsi que d'autres acquisitions à l'étranger qui concernent des équipements médicaux techniques, des fournitures de laboratoire sérologique et de matériel de détection, des produits chimiques et des médicaments, en particulier la matière première pour la chloroquine et les moyens de protection individuels.

Tout ce qui concerne les opérations dans les laboratoires et les hôpitaux est fourni dans le cadre des marchés que le ministère conclut de façon continue, notamment la mobilisation de 5.970 lits d'hôpitaux, dont 1.200 lits de réanimation, et la mobilisation de 1.151 respirateurs artificiels, a-t-il dit, ajoutant qu'il a également été procédé à la conclusion de marchés pour équiper 31 hôpitaux avec des scanners et pour mettre 73 radios mobiles à la disposition du personnel médical, en plus de 207 échographes.

Il a, en outre, souligné que plus de 72 hôpitaux dans tout le Royaume ont bénéficié des équipements acquis, soulignant que le ministère a pu, grâce au processus de négociation avec les entreprises, acquérir ces matériel et équipements à un coût inférieur au coût estimé, puisque 83% de ces marchés ont permis d'économiser 20% du coût, faisant remarquer que ces marchés ont été conclus en vertu du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2020, ainsi que le décret 2.20.270 (16 mars 2020), et que l'acquisition de matériel médical et biomédical, des moyens de protection individuelle et de médicaments a été gérée conformément aux phases de mise en œuvre des marchés négociables.

S'agissant du marché d'acquisition de tests de dépistage sérologique, le ministre a expliqué qu'afin de suivre le rythme des efforts de dépistage et de suivi épidémiologique, le ministère a reçu au cours du mois d'avril 2020, deux offres de deux grandes entreprises disposant de cette analyse sérologique, soulignant que, dans ce cadre, une commission s'est penché sur les dossiers techniques des deux entreprises et les certificats de conformité aux normes internationales adoptées au Maroc et que c'est à la lumière de leurs résultats que la meilleure offre a été choisie d'un point de vue technique.

"Les laboratoires nationaux disposent aujourd'hui de 51 appareils de dépistage qui couvrent toutes les régions du Royaume, avec une capacité allant jusqu'à 100 tests par heure, ce qui exempte le ministère de coûts supplémentaires importants pour l'acquisition de ces appareils", a-t-il précisé, notant que l'acquisition de ces tests sérologiques de haute qualité et conformes aux normes internationales a été réalisée selon un programme qui prend en considération sa durée de validité.