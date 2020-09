Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire de septembre 2020 - La CENCO interpelle les parlementaires

Dans un communiqué rendu public jeudi 17 septembre 2020, la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), a soumis aux députés nationaux et sénateurs quelques recommandations à prendre en compte au cours de cette session parlementaire de septembre 2020.

Dans ses déclarations, le Secrétaire Général de la CENCO, Abbé Donatien Nshole, rappelle aux élus de «gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que les intérêts partisans, en perspective de la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI qui s'avère plus que nécessaire». Mais aussi, invite-t-elle les élus à «veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays». Raison pour laquelle la CENCO les appellent à «adopter avec vigilance les lois justes qui garantissent la tenue des élections, assurer le contrôle de l'exécution du Budget concernant les élections, relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple Congolais». Ci-dessous, l'intégralité du communiqué de presse.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CONFERENCE EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO (CENCO)

RAPPEL DE LA CENCO AUX HONORABLES DEPUTES ET SENATEURS DE LA RD CONGO

Au lendemain de la rentrée parlementaire de septembre 2020, le Secrétariat Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) se fait le devoir de rappeler aux Honorables députés et Sénateurs de la RD Congo quelques recommandations utiles leur faites par les Archevêques et Evêques membres de la CENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir :

Adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. (Le Peuple congolais crie sa souffrance (f. Exode 3,7) Allons vite aux élections, Message de l'Assemblée Plénière extraordinaire de la CENCO, novembre 2017, n9, p.7),

Relayer effectivement les aspirations profondes du Peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du Peuple congolais (Sauvons le processus électoral. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu (Mt o, 18,1I), Message de la 35ème Assemblée Plénière des Evêques de la CENCO, Juin 2018, no 16).

3. Se mettre réellement au service du Peuple qui a opté pour le changement; gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que les intérêts partisans, Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire (Libérez mon peuple (cf. Ex 3, 10). Pas d'entraves au changement, Message de la 56 Assemblée Plénière des Evêques de la CENCO, juin 2019, n21),

4. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays (Message Coalition pour quel but ? On reconnait l 'arbre à ses fruits (Mt 7,16), Message du Comite Permanent de la CENCO, Février 2020). Dans le même ordre d'idées, les Evêques, dans leur Déclaration Qui sème le vent récolte la tempête (ct. Osée 8, 7), de juin 2020, ont rappelé aux élus que la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du Peuple (n5).

5. Contrôler sans complaisance les membres du Gouvernement et les mandataires de l'Etat et Ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques, les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives aux modes des scrutins (Libérez mon peule (cf. Ex 3,10). Pas d'entraves au changement, Message de la 56 Assemblée Plénière des Evêques de la CENCO, juin 2019, n°22-23).

6. Etre sensibles aux peines, aux souffrances et aux désidératas de la population... .respecter les dispositions règlementaires de l'organisation de l'opposition" au niveau de l'Assemblée nationale, et être a l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des reformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie (Coalition pour quel but ? On reconnait l'arbre à ses fruits (Mt 7,16), Message du Comite Permanent de la CENCO, Février 2020, n"14).

7. Le Secrétariat Général de la CENCO demande au Peuple congolais de demeurer uni et vigilant pour barrer la route a toute majorité ou minorité qui tenterait de prendre en orage noire pays et notre avenir par des subterfuges politiciens dilatoires.

Que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la Paix, le Seigneur bénisse la RD Congo et ses habitants,

Fait à Kinshasa, le 17 SEPT 2020

Abbé Donatien NSHOLE

Secrétaire Général de la CENCO