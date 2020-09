Congo-Kinshasa: Grâce à l'appui technique de FAO - Le SNSA s'active pour le recensement général de l'agriculture

Le ministère de l'Agriculture, par le truchement du Service National des Statistiques Agricoles (SNSA), en collaboration avec la FAO, a officiellement ouvert les travaux préparatoires du projet de «Recensement Général de l'agriculture» (RGA) à travers la table ronde des producteurs et utilisateurs des statistiques agricoles, organisée ce jeudi 17 septembre à Kinshasa, qui va se clôturer ce vendredi 18 septembre 2020.

Conduisant ces assises, le professeur Lyna Mukwa, Experte de la FAO, a indiqué que cette table ronde a pour objectif de «générer les données prioritaires à collecter» dans le cadre de ce grand recensement agricole qui est en gestation.

Depuis un temps, la République Démocratique du Congo fait face à une augmentation vertigineuse de la population, ce qui est même à la base de l'augmentation des besoins alimentaires du pays. Et, ces besoins alimentaires sont couverts en grande partie par la production agricole en vue de pouvoir recadrer ou orienter les politiques et les stratégies de l'Etat. "Il est donc important d'avoir des données statistiques fiables et de nouvelles données statistiques qui orientent le pays", a insisté le prof. Lyna Mukwa.

Présentation du projet

Le projet «assistance préparatoire au Recensement Général de l'Agriculture » est un projet de coopération technique. Ceci fait partie des projets qui sont réalisés sur fonds propre de la FAO pour appuyer les pays partenaires, et le plus souvent il concerne des actions d'urgence dans certains domaines qui couvrent le secteur de l'agriculture, élevage, l'environnement voire l'aquaculture. Généralement, le projet est porté par une institution étatique. Et dans le cas d'espèce, c'est le Service National des statistiques Agricoles (SNSA) qui coordonnent le projet avec l'appui technique de la FAO.

En effet, le projet est parti de plusieurs constats entre autres, l'accroissement de la démographie, le découpage territorial qui a entrainé des changements importants, la variation des masses annuelles de production par province et/ou territoire, l'inexistence du système d'information statistique agricole. Il sied de souligner ici que le tout dernier recensement agricole date de 1970-1974, tandis que la toute dernière enquête agricole annuelle remonte aux années 1997-1998.

D'où, la nécessité du RGA en République Démocratique du Congo afin de disponibiliser les informations récentes et fiables dans le secteur du développement agricole et rural corroboré par l'apparition des nouveaux besoins en information pour la planification du développement.

Pour Lyna Mukwa, "le RGA en RDC devrait être une opération obligatoire à réaliser tous les cinq ans dans l'objectif d'actualiser les données sur l'agriculture congolaise et de mesurer son poids dans l'agriculture mondiale". A l'en croire, ces données permettent également de définir et d'ajouter des politiques publiques au niveau national et local.

Des activités en perspective

Les principales activités prévues dans le projet de recensement général de l'agriculture sont notamment la formation sur la place du personnel de terrain et d'encadrement. Un voyage d'études en statistiques agropastorales sera organisé pendant deux semaines de deux cadres nationaux dans deux pays africains où le recensement de l'agriculture.

Aussi, est-il prévu la définition des besoins prioritaires du RGA et la rédaction d'un rapport de la table ronde des producteurs et utilisateurs sur ce projet pilote qu'est «l'assistance préparatoire au recensement Général de l'Agriculture».

De manière globale, ce projet de Recensement Général de l'Agriculture (RGA) pourra contribuer à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire du fait des stratégies et politiques efficaces définies et mises en œuvre sur base d'informations statistiques structurelles fiables, complètes et à jour.

Il sied de noter que l'équipe du projet de recensement général de l'agriculture est composée des messieurs Lufimpu, Kalakala, Tshiakatumba, tous membres du Service National des Statistiques Agricoles.