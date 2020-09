Congo-Kinshasa: Education - Les calendriers scolaire et académique seront désormais contresignés par les 4 ministres du secteur

Désormais, les calendriers scolaire et académique en République démocratique du Congo seront contresignés et publiés par l'ensemble des Ministres du secteur de l'éducation, en tenant compte des spécificités de chaque sous-secteur. Du moins, pour ce qui est de la rentrée scolaire et académique 2020-2021. C'est l'une de nombreuses résolutions arrêtées le 24 août dernier, par les quatre Ministères clés du secteur de l'éducation.

Il s'agit des ministères de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers et le Ministère des Affaires Sociales, ainsi que la société civile et les Partenaires Techniques et Financiers et le Secrétariat Permanent d'Appui et de Coordination du Secteur de l'Education. Quant à la reprise de cours pour l'année scolaire et académique 2019-2020, il a été adopté que les parents d'élèves, apprenants et étudiants du secteur tant public que privé s'acquittent de leurs obligations habituelles en rapport avec les arriérés des frais scolaires et académiques en fonction des périodes prestées.

Concernant l'Enseignement et la Formation à distance, les quatre Ministres ont notamment convenu de recourir au numérique dans les enseignements et apprentissages, et mettre à contribution, pour ce faire, leurs experts pour une stratégie numérique sectorielle. Mais également faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour leur appui.