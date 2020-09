Algérie: Khenchela - Plus de 150 foyers raccordés au gaz naturel dans la commune de Khirane

Khenchela — Au total 153 foyers du village de Tagherbit dans la commune de Khirane (Khenchela) ont été raccordés jeudi au réseau de distribution de gaz naturel, a-t-on constaté.

Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi et les directeurs locaux de l'Energie et de la Concession de distribution du gaz et de l'électricité ont présidé la cérémonie de mise en service de ce projet s'inscrivant dans le cadre du programme de développement des régions d'ombre et l'amélioration des conditions de vie des citoyens qui y habitent.

Il a également fait part que ce projet exécuté en 4 mois et auquel a contribué la société algérienne de distribution de gaz et d'électricité à hauteur de 35 %, a nécessité la pose d'un réseau sur une longueur de 9,5km.

Par ailleurs, le wali de Khenchela a annoncé en marge de cette cérémonie que des projets de raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz, de plusieurs dizaines de régions d'ombre de la wilaya, seront "prochainement" inscrits en coordination avec la direction de l'Energie et la Concession de distribution d'électricité et de gaz.