Maroc: Distribution de matériels et équipements biomédicaux à Dakhla

L' Association marocaine des armateurs industriels de la pêche pélagique (AMAIPP) a alloué un montant d'environ 2,5 millions de dirhams (MDH) qui sera consacré à la distribution de matériels et équipements biomédicaux pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19 et soutenir le secteur de la santé dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

La remise du premier lot de matériels et équipements biomédicaux s'est déroulée lundi au siège de la wilaya, en présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, la directrice régionale de la santé, Salima Saâsaâ et le délégué provincial de la santé d'Oued-Eddahab, Issam Ahdi.

Cette action humaine intervient suite à l'évolution du nombre de cas confirmés dans la ville de Dakhla et s'inscrit également dans le cadre des mesures proactives engagées par le Royaume afin d'endiguer la propagation du virus. Par le biais de cette action solidaire, l'ensemble des membres de l'AMAIPP confirment leur engagement et leur devoir de solidarité nationale pour affronter cette pandémie et atténuer ses effets. Le premier lot porte sur cinq moniteurs multiparamétriques 15 pouces avec pression invasive, nécessitant une enveloppe budgétaire de 175.000 DH, cinq seringues autopousseuses (60.500 DH), quatre lits de réanimation (140.000 DH) et 40.000 charlottes à usage unique en tissu non tissé, ainsi que 12.000 surchaussures à usage unique en tissu non tissé et 4.000 casques en tissu non tissé.

La seconde partie de ce don portera également sur un défibrillateur (44.500 DH), 80.000 gants d'examens en latex, 1.000 masques visières pivotant, 2.500 combinaisons de protection médicale et 5.000 masques de protection FPP2/KN95, tandis que la troisième phase portera sur quatre respirateurs de réanimation, pour un montant global de 800.000 DH.

Dans le même élan de solidarité, les membres de l'Association marocaine des armateurs industriels de la pêche pélagique vont contribuer à la distribution, à titre gracieux, de repas au profit des patients atteints du Covid-19 qui sont placés en confinement dansle Centre d'accueil "Alqassam" à Dakhla. A rappeler que l'AMAIPP avait fait don de 10 MDH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus(Covid-19), mis en place sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.