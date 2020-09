Madagascar: Antsiranana - Les lauréats de l'examen CEPE primés par la municipalité

Du jamais vu, la commune urbaine d'Antsiranana a primé les élèves lauréats de l'examen CEPE dans la ville d'Antsiranana. Une cérémonie d'attribution de leurs prix s'est tenue dans la grande salle de la commune urbaine d'Antsiranana qui, pour son engagement social, s'associe avec la direction régionale de l'Éducation nationale et la circonscription scolaire d'Antsiranana-I.

Ainsi, les trois premiers à l'examen ont donc été gratifiés de nombreux lots offerts par la municipalité. Il s'agit d'Iantso Randrianarijaona de l'école Bon Pasteur qui a obtenu la moyenne de 19,5/20, de Noro Chrishna de Sainte-Thérèse et Sam Vikiana de l'école primaire publique Avotra qui se sont classés ex aequo avec la note de 19,3/20. Chacun a reçu 8 kilos de riz, 200 000 ariary de bon d'achat de fournitures scolaires et un voyage découverte à Nosy Be vers la fin de ce mois. Lors de son intervention, le premier magistrat de la ville, Jean Luc Desiré Djaovojozara, a profité de cette occasion pour prôner la philosophie de l'excellence qui devra être inculquée aux jeunes Antsiranais. Il a également encouragé ces derniers à oser tourner la page de la délinquance juvénile qui a terni l'image de la ville en matière et de rechercher l'excellence qui est le moteur qui les pousse à se surpasser.

« Nous sommes donc fiers de décerner des prix à ces élèves méritants qui représentent les élites de demain. Leurs efforts et leur dépassement de soi, que nous saluons ici, sont également le reflet de nos valeurs. Nous voulons que cette récompense soit une motivation, pour encourager l'excellence scolaire et inviter les autres élèves à les suivre et à mieux faire», affirme le maire d'Antsiranana.

Les élèves, leurs parents et les instituteurs présents sont ceux qui ont manifesté le plus bruyamment leur joie durant la cérémonie. C'était une grande surprise pour eux. « Certes, mes parents m'ont toujours poussé à faire de mon mieux, même pendant le confinement, je les en remercie infiniment. Mais c'est une surprise pour moi d'être tout de suite propulsé au-devant de la scène », exprime Iavo, le premier des lauréats.