Madagascar: Trophées Kal'Tao - Les talents de la diaspora malgache récompensés

Les talents malgaches brillent en France

Kal'Tao Malagasy est un événement qui prône la solidarité entre la diaspora malgache en France et qui récompense les meilleures performances des petites entreprises et des artistes malgaches à travers les réseaux sociaux.

La remise des trophées pour la 3éme édition du groupe Kal'Tao malagasy s'est déroulée dimanche dernier à Gentilly, en région parisienne, lors d'une soirée placée sous le signe de la bonne ambiance, malgré les contraintes liées au Coronavirus.

Saosisy gasy

Cette année, les internautes du groupe Kal'Tao malagasy ont, une fois de plus, voté pour les meilleurs dans leurs domaines respectifs. A commencer par Rija Tram un traiteur malgache établi en France, propriétaire du restaurant Sao6gasy qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans les plats malgaches en général et la « saosisy gasy » en particulier. C'est un traiteur à domicile et événementiel qui fait honneur à la cuisine malgache.

Dans la catégorie service, la palme est revenue à Garage Madafrance, un nom bien connu dans le secteur de l'entretien et de la réparation de voiture. Un autre incontournable, mais cette fois-ci dans la catégorie beauté et bien-être, Kanto coiffure rejoint le rang des lauréats 2020 de Kal'Tao malagasy. Cet établissement fait le bonheur des ces femmes qui veulent soigner leur esthétique. Il y a également Makua Tour Paris que l'on ne présente plus dans le domaine de l'événementiel en France et en Europe grâce aux événements à succès organisés régulièrement en France et en Europe. Dans le domaine de la photographie, Patrick Razanatsimba a une fois de plus brillé par ses talents.

Entraide

Au-delà de ses objectifs de promotion de ces entrepreneurs malgaches soucieux de la qualité de leurs produits et prestations, Kal'Tao malagasy est aussi une initiative basée sur l'entraide. Raison pour laquelle d'ailleurs, cette troisième édition a également été marquée par l'octroi du prix « coup de cœur », attribué à Tiana de l'association humanitaire « Action Maraude ».

En somme, le trophée Kal'Tao est un événement complet alliant recherche de performances des initiateurs de projet et solidarité entre les membres de la diaspora malgache en France. La soirée a été également marquée par la présence de Miss Analamanga 2020 et de la première dauphine de Miss diaspora malagasy en France. Une ambiance festive animée avec brio par Fa Cécédi.