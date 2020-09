Afrique du Nord: Examen de la coopération égypto-tunisienne en matière de jeunesse et de sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Achraf Sobhy a examiné jeudi, avec l'ambassadeur d'Egypte en Tunisie, Ihab Fahmy la coopération entre l'Égypte et la Tunisie au niveau des programmes et projets juvéniles et sportifs.

Le ministre a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération fructueuse dans le cadre de la profondeur des relations existantes entre les deux pays, avec l'intensification de la mise en place de programmes et d'activités conjoints.

L'entretien a porté sur nombre de propositions de nature à renforcer la coopération, dont l'échange des expériences dans de nombreux sports autres que le football et le handball, l'étude de la création de forums sportifs, juvéniles et culturels dans les deux pays, et l'envoi en Tunisie d'entraîneurs et d'experts égyptiens pour transférer leur expertise.

Pour sa part, l'ambassadeur a dit avoir coordonné avec les autorités concernées en Tunisie pour la planification de programmes et de projets dans le cadre du développement des relations égypto-tunisiennes dans les secteurs de la jeunesse et des sports.