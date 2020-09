Algérie: L'intérêt accordé par le Président de la République à l'INESG souligné

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis en avant, jeudi, "l'intérêt particulier" qu'accorde le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG), au regard du rôle qu'il sera appelé à jouer, à savoir "insuffler une nouvelle dynamique au domaine des études de stratégie globale en termes de réalisation des objectifs tracés pour l'édification de l'Algérie nouvelle".

"L'installation d'un nouveau directeur général pour cet Institut et la personne sur laquelle le choix s'est porté, dénote l'intérêt particulier qu'accorde le Président de la République, à cette importante institution", a indiqué M. Djerad lors d'une allocution prononcée, au nom du Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la cérémonie d'installation de M. Abdelaziz Medjahed au poste de Directeur général de l'INESG.

"Ce choix traduit également la forte volonté d'insuffler une nouvelle dynamique dans le domaine des études de stratégie globale, en tant que socle pour la concrétisation des engagements et objectifs tracés pour l'édification de l'Algérie nouvelle, notamment en matière de réforme de la gouvernance de l'Etat et ses institutions, à même de permettre à l'Algérie de recouvrer la place qui lui sied dans les fora internationaux", a ajouté M. Djerad.

"Le choix de Abdelaziz Medjahed, un des meilleurs cadres du pays, dénote la forte détermination à réaliser ces objectifs, en ce sens qu'il mettra à profit sa haute compétence et sa grande expérience acquises tout au long de sa carrière riche et des postes de responsabilité militaires et civiles qu'il a eu à assumer", a poursuivi M. Djerad.

Dans ce contexte, le Premier ministre a indiqué que "les Nations qui ont su faire face aux dangers internes et externes qui les guettaient, s'étaient armées d'une vision stratégique et prospective", ajoutant que "les crises successives multidimensionnelles auxquelles le pays a été confronté ces dernières années sont un indicateur de l'impérative reconsidération de cet aspect lors de l'élaboration des politiques nationales, aux plans interne et externe".

Pour ce faire, poursuit M. Djerad, "il est impératif de réhabiliter et de redynamiser le rôle pionnier de l'INESG en tant qu'outil d'aide à la prise de grandes décisions à travers l'élaboration d'analyses et d'études futures à mettre à la disposition des hautes autorités du pays concernant les différentes questions stratégiques de la vie nationale et internationale, à même d'expliquer les facteurs et les relations qui jouent un rôle décisif dans les domaines politique, économique, social et culturel".

Ces actions prospectives -ajoute le ministre- devront permettre aux institutions de l'Etat "d'élaborer et d'adapter leurs politiques au service du citoyen, en adéquation avec ses aspirations et en faveur de l'intérêt général. Il s'agit là également d'élaborer des politiques de développement dans tous les domaines sur des bases solides fondées sur l'approche, les connaissances scientifiques, l'exploitation optimale des technologies, l'investissement et la valorisation des hautes compétences que recèle notre pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur".

Après avoir souligné que le développement en Algérie "ne saurait être réalisé indépendamment des mutations internationales", le Premier ministre a réaffirmé que l'Institut "doit redynamiser son rôle dans l'analyse des stratégies des différents partenaires actuels et futurs de notre pays et leur impact sur le développement et la sécurité nationale à même de préserver les intérêts nationaux".

M. Djerad a précisé que le nouveau DG de l'INESG "aura tout le soutien et l'aide nécessaires pour relever les défis importants qui l'attendent".