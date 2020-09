Egypte: Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du chef du Conseil européen

M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du Président du Conseil européen M. Charles Michel.

Au cours d'appel, plusieurs dossiers d'intérêt commun ont été abordés, surtout le renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Union européenne dans tous les domaines, ainsi que la coordination à propos les dossiers régionaux, en particulier avec l'approche du sommet de l'UE qui aura lieu ce mois ci.

De même, le porte-parole a signalé que les différents côtés de la relation institutionnelle entre l'Égypte et l'UE, ont été examinés, ainsi que leurs dimensions politiques, économiques et développementales. Où, on a mis l'accent sur l'importance de renforcer la coopération et le dialogue entre les deux côtés à cet égard, dans le but de fortifier leur amitié à la lumière des intérêts et des défis communs.

D'autre part, on a examiné le dossier de la coordination entre l'Égypte et l'Union européenne en ce qui concerne les causes internationales et régionales les plus importantes. Surtout le développement des situations au moyen-Orient et en Libye, où on a exigé la consultation bilatérale afin d'aboutir à un règlement politique global pour la cause libyenne basé sur des références internationales, pour réaliser la stabilité à la région.

Le porte-parole a également souligné que l'appel a porté sur les moyens de coopération entre l'Égypte et l'UE, aux domaines du développement, de la paix et de la sécurité au continent africain . On a insisté quand même sur la poursuite du soutien européen aux pays africains, pour faire face aux répercussions de Covid-19, surtout aux secteurs de la santé et d'alimentation.

Ainsi de suite, on a encouragé les grandes sociétés européennes à investir en Afrique, outre la lutte contre l'immigration illégale et le terrorisme, vue de leur menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales.