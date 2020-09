Burkina Faso: Lancement d'une campagne de vaccination contre la polio dans sept régions

Le ministère de la Santé du Burkina Faso, accompagné par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a donné le coup d'envoi vendredi d'une campagne de vaccination contre la polio dans sept régions du pays.

Cette campagne de vaccination, qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2020, va permettre d'immuniser plus de 2 millions d'enfants de moins de cinq ans dans les régions du Plateau Central, Centre, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Centre-Est, a précisé l'UNICEF dans un communiqué de presse.

Un cas de poliovirus avait été détecté en janvier dernier dans le district sanitaire de Ouargaye. Une campagne de vaccination localisée avait été immédiatement menée dans la région du Centre-Est avant que la pandémie de la Covid-19 ne vienne perturber le bon déroulement de la riposte.

« La pandémie de Covid-19 a entrainé une suspension temporaire des campagnes de vaccination. Cette interruption a eu comme conséquences, la discontinuité momentanée des services de vaccination et une augmentation des cas de maladies à potentiel épidémique notamment la polio », a expliqué James Mugaju, le Représentant adjoint de l'UNICEF au Burkina Faso.

En juin, le système national de surveillance des maladies a identifié neuf nouveaux cas de polio et plus de 600 cas de paralysie flasque aiguë, un syndrome dont la polio peut être à l'origine.

Plus de 5.000 agents et travailleurs de santé vont circuler de maison en maison

Dans le cadre de cette campagne, l'UNICEF contribue à l'acquisition et l'acheminement de plus de 2.290.000 doses de vaccins et soutient l'engagement communautaire.

Plus de 5.000 agents mobilisateurs et travailleurs de la santé circuleront de maison en maison pour recenser, sensibiliser et vacciner chaque enfant de 0 à 59 mois.

Un total de 39.500 masques et plus de 26.500 flacons de gel hydroalcoolique ont été mis à la disposition des vaccinateurs afin de respecter les mesures barrières à la propagation de la Covid-19 lors du porte-à-porte.

« L'UNICEF et l'OMS sont pleinement engagés dans la bataille pour mettre un terme à l'épidémie de polio. Nous appelons toutes les parties prenantes, notamment les autorités locales, les leaders communautaires et les parents à soutenir et faciliter le travail des équipes de vaccination.

La polio est une menace pour la santé des enfants, nous devons évincer cette maladie du pays », a dit le Représentant adjoint de l'UNICEF au Burkina Faso.

« Alors que l'accès aux soins de santé se réduit à cause de l'insécurité et de la pandémie de Covid-19, il n'a jamais été aussi important de redoubler d'efforts pour atteindre chaque enfant, le vacciner et l'immuniser contre toutes les maladies évitables par la vaccination y compris la polio », a-t-il ajouté.

La polio ou poliomyélite est une infection virale très contagieuse touchant principalement les enfants. Le virus se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. Après s'être multiplié dans l'intestin, il envahit le système nerveux.

Le Burkina Faso avait été déclaré pays exempt de poliovirus sauvage en 2015, mais il est actuellement l'un des 15 pays de la région africaine qui connaissent des flambées de cas de paralysie en lien avec les autres formes de poliovirus.

Une seconde campagne de vaccination se tiendra au début du mois d'octobre 2020 afin de couvrir neuf régions : Plateau Central, Centre, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Centre-Est, Sahel et le Nord.