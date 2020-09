Congo-Brazzaville: Parution - Massa Nzonzolo Déborah publie « La Destruction des forces du mal, Mon témoignage »

Il s'agit d'une autobiographie de 119 pages faisant le récit de vie de l'auteure. Édité à la maison « MFG Graphic » et paru en août dernier, ce livre a été préfacé par le docteur en théologie et écrivain congolais Florent Richard Onina-Physique.

L'ouvrage compte quatre chapitres nommés « Mon témoignage », « La destruction des forces du mal et comment y échapper », « comment garder sa délivrance » et enfin « Déclarations des prières ».

L'auteure dessine les lignes du parcours du combattant qui, contre vents et marées, s'attache à la corde de l'espoir qui prédit un lendemain meilleur. Comme une lettre vivante, ce livre exhorte, expose, interroge et instruit à travers diverses thématiques abordées par l'auteure. Il encourage ceux qui veulent fléchir devant les épreuves à ne pas lâcher prise. Et dénonce certaines pratiques déplorables qu'on observe dans quelques assemblées de mouvance chrétienne (Pages 40-41).

Ce n'est pas dans une guéguerre religieuse entre courant protestant, évangélique, catholique et dit de réveil que l'auteure veut embarquer son lecteur. Elle se livre simplement à cœur ouvert, donc témoigne afin de permettre aux lecteurs de déceler le vrai du faux.

Saisissant par son récit qui résonne comme un plaidoyer pour une véritable renaissance, l'ouvrage interroge la conscience de l'humain en général et du chrétien en particulier. Il pointe des leçons fondamentales sur la notion d'équilibre dans divers aspects de la vie, notamment sur les droits et devoirs d'un chrétien face à sa destinée (Page 20,29, 32, 56).

Entre outre, ce livre instruit sur la méditation, le rôle décisif du Saint-Esprit et du témoignage dans la marche chrétienne (Pages 53-72). Il souligne aussi l'importance de la communion fraternelle.

L'autobiographie qui est le genre littéraire de cet ouvrage est fondée sur un contrat d'authenticité et d'identité. Pour que le lecteur soit certain qu'il y a adéquation entre les faits racontés et les faits vécus, l'auteure a pris le soin de ponctuer son ouvrage de versets bibliques mais aussi des dates et lieux où les évènements dont-elle témoigne se sont déroulés.