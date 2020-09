Maroc: Perspectives prometteuses de la production arboricole d'automne 2020

Rabat — La production des filières fruitières phares s'annonce bonne tel que révèlent les premières estimations et ce, malgré une conjoncture climatique difficile en 2020 et une conjoncture sanitaire particulière due à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a assuré, vendredi, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ce programme tient compte de la situation des disponibilités en ressources hydriques et de l'évolution des conditions climatiques de la saison d'automne, souligne le ministère dans un communiqué, sanctionnant les travaux d'une réunion du Comité stratégique du département de l'agriculture, présidée jeudi en mode visioconférence, par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêt.