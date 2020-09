Congo-Brazzaville: Plateforme numérique - « Ekouké » arrive bientôt !

Site web conçu par le graphiste et designer congolais, Joseph Mpeya, « Ekouké » vise à valoriser le cinéma congolais ainsi que tous les acteurs œuvrant dans cette industrie sur le plan national et au niveau de la diaspora. L'application est actuellement en phase d'essai.

Du lingala « Ekouké », le terme désigne en français la porte. Ce site est donc un point d'accès du monde extérieur dans le paysage cinématographique congolais d'un côté et de l'exportation de ce cinéma vers le monde extérieur, de l'autre côté. Les cinéastes congolais peuvent se réjouir de l'accompagnement que leur apportera la plateforme numérique, engagée dans la promotion du cinéma congolais grâce à la vision de son fondateur qui est celle de promouvoir les productions cinématographiques congolaises ainsi que ses cinéastes dans le but d'emmener les Congolais à découvrir, apprécier et consommer local. « Le site est dédié à fournir aux cinéphiles, aux producteurs, à la presse... bref, à tout le monde, toutes les informations possibles sur le cinéma congolais en général et ses acteurs en particulier », a déclaré Joseph Mpeya.

Mis en ligne depuis juin mais encore en construction pour quelques mois, Ekouké se positionne comme une vitrine pour la valorisation de la culture congolaise par le biais du cinéma. En effet, dédié exclusivement à la visibilité de tous les Congolais(e) du pays et de la diaspora évoluant dans le domaine du 7e art, le site est un portail qui s'ouvre à tous afin, non seulement de donner toutes les informations sur la biographie et filmographie des cinéastes congolais, mais surtout de fournir les dates et lieux des avant- premières des productions congolaises, facilitant la vente des tickets et réservations pour les séances des projections cinématographiques sur le plan national, soutenant la vente et distribution des CD et DVD, etc. A ce propos, on y retrouve des rubriques comme : Célébrités, News, Info-Actualité, Vente des films, Festivals, Métiers du cinéma, Bandes d'annonce.

Pour l'heure, le site www.ekouke.com ne regorge pas une fonction « streaming » pour regarder les films en ligne. « Nous avons encore un grand travail à faire, mon équipe et moi, sur la constitution des informations biographiques des cinéastes et autres. Nous songerons peut-être à inclure l'option streaming à l'avenir, en tenant compte des avis des cinéphiles », a précisé Joseph Mpeya.

Dans le but de rendre plus attractif le site web « Ekouké », son fondateur dit être ouvert à tout éventuel partenariat et collaboration. « Notre porte est largement ouverte pour accueillir et travailler avec quiconque le voudra, dans le respect des clauses que nous aurons établies », a-t-il souligné tout en invitant les cinéastes congolais et les amoureux du 7e art de tous les horizons à s'approprier ce site.