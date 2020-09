Congo-Brazzaville: Enseignement - Ebalé, le laboratoire éducatif de la connaissance

Situé au sein d'un complexe scolaire privé à Brazzaville, Ebalé est un laboratoire éducatif qui dispense des travaux pratiques adaptés au programme scolaire. La structure qui apporte une dimension pratique à l'enseignement théorique scientifique au Congo.

Créé par Sylvia Nkombo Nkoula et Sergely Stephen Bokouende, Ebalé se veut être un espace qui contribue à l'épanouissement scientifique de la jeunesse congolaise. « Notre laboratoire consiste en une salle de classe d'une capacité de dix-huit élèves sous la supervision de deux éducateurs : un éducateur senior et un éducateur junior. Lors d'une séance de travaux pratiques, les élèves sont mis face à une question ou à un concept scientifique auquel ils répondent via la pratique. Ainsi nos cours permettent aux élèves de se familiariser au matériel commun de laboratoire comme la verrerie (bécher, fiole, éprouvette etc.) mais aussi des appareils comme des centrifugeuses ou des microscopes optiques », souligne Sylvia Nkombo Nkoula, co-fondatrice de la plateforme Ebalé.

Ebalé permet, en effet, aux élèves comme aux étudiants d'être sensibilisés aux méthodes d'investigations scientifiques, aux techniques actuelles et émergentes. « Notre but est d'éveiller la curiosité scientifique des enfants tout en la supplémentant d'outils permettant l'analyse, la lecture et la présentation de données scientifiques », précise Sylvia Nkombo Nkoula.

Elle reste convaincue qu'Ebalé est une valeur ajoutée dans la formation de la jeunesse congolaise. « Nous donnons aux enfants accès à un aspect éducatif auquel ils n'ont pas encore été exposés. Aussi, les élèves à qui nous enseignons nos travaux pratiques redécouvrent le plus souvent des concepts vus en classe sous un nouvel angle. Un lab ou TP Ebalé soulève le plus souvent une question à laquelle les élèves répondent pendant la durée du cours en appliquant la méthode scientifique ainsi qu'en réalisant une ou des expériences précises. Ils deviennent ainsi acteurs de leur apprentissage ».

Au regard des objectifs fixés, les promoteurs de cette plateforme, pour l'année scolaire 2021-2022, ambitionnent de lancer des partenariats avec certaines écoles de la place qui confieront leurs élèves pour avoir un suivi des participants au lycée mais aussi après le baccalauréat. Toutefois, elle peut déjà compter sur la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM) du professeur Francine Ntoumi qui a été une des premières personnes à croire en ce projet et en son importance.

Premier laboratoire de ce type au Congo, Ebalé offre aux élèves et aux étudiants une expérience unique dans l'apprentissage des métiers scientifiques et suscite des vocations.