Cameroun: Baccalauréats commerciaux - Près de 7 000 lauréats en 2020

Les résultats révèlent des taux de réussite de 56,67% pour les baccalauréats STT, 47,18% pour les brevets de technicien STT et 28,57% pour les brevets professionnels.

Ces spécialités de l'enseignement technique n'enregistrent pas le plus grand nombre de candidats aux examens officiels. Les résultats sont pourtant tout aussi importants. Les candidats aux baccalauréats commerciaux sont fixés sur leurs résultats depuis le début de la semaine. De De manière générale, les statistiques de l'Office du baccalauréat du Cameroun révèlent une baisse dans les taux de réussite.

Dans le détail, les baccalauréats des sciences et techniques du tertiaire ont 56,67% de taux de réussite pour cette session. Une baisse d'environ sept points par rapport à l'an dernier. Avec ses spécialités ACA, ACC, CG, FIG et SES, cet examen est composé dans huit régions du pays pour la session 2020, à l'exception du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi, la région de l'Ouest occupe la première place avec ses 1 205 admis. De même, la série SES présente le meilleur résultat avec ses 68,32% de taux de réussite.

En ce qui concerne les brevets de technicien commerciaux, le succès n'était pas vraiment au rendez-vous par rapport à 2019. Seulement 47,18% de taux de réussite, contre 78% l'an dernier. Avec ses 1 269 admis, la série ESF est la seule qui se retrouve dans les huit régions. Les autres comme AAT, AV, CU et RB ont des candidats dispatchés entre le Centre, l'Est, le Littoral et l'Ouest. Les spécialités AV et RB ont réalisé un 100% pour cette session. S'agissant des brevets professionnels commerciaux, il n'enregistre des candidats que dans la région du Centre. Les spécialités banque et secrétariat ont produit six lauréats sur l'ensemble du pays. La série comptabilité enregistre un résultat néant.