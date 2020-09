Maroc: La FNM organise des expositions dans l' ensemble de ses musées " pour célébrer la vie "

La Fondation nationale des musées (FNM) organisent des expositions dans l'ensemble de ses musées, dans le respect des mesures sanitaires, et ce dans le but de "célébrer la vie et apporter la lumière en cette période marquée par la pandémie", indique la FNM dans un communiqué jeudi.

Ainsi, une exposition temporaire intitulée "Histoire et civilisations du Maroc" a eu lieu le 7 septembre au Musée de l'Histoire et des civilisations à Rabat, alors qu'une autre intitulée "Gharbaoui. L'envol des racines" est prévue du 23 septembre au 8 février 2021 au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Du 1er octobre au 10 janvier 2021, une exposition intitulée "Du fil au sel, de l'Afrique subsaharienne au Maroc" sera organisée au Musée des Confluences Dar El Bacha à Marrakech, relève la même source, ajoutant que le Musée national de la Céramique à Safi abritera, du 13 octobre au 11 janvier 2021, l'exposition "Centenaire du Maître céramiste Boujemâa Lamali (1919-2019), de la 1ère école de céramique au Maroc et en Afrique (1920-2020)".

Dans la même veine, le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat accueillera du 21 octobre au 20 janvier 2021 l'exposition "Entrée en matière - Rétrospective Fouad Bellamine".Selon le communiqué, tout un corps est mobilisé pour transmettre aux Marocains un message d'espoir à travers la culture, un "rempart contre toutes formes d'obscurité". Par ailleurs, la FNM a "mis la rénovation des musées au cœur de ses priorités pour en faire des lieux de culture attractifs qui préservent notre patrimoine", indique le document, notant que le Musée de la Musique à Meknès et le Musée ethnographique Bab Okla à Tétouan, récemment rénovés, seront ouverts. Prochainement à Tanger sera inauguré un nouveau musée d'art à la villa Harris, conclut la source.