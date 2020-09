Algérie: Le défunt Abdelmadjid Merdaci inhumé au cimetière central de Constantine

Constantine — Une foule de proches, d'amis, de responsables et de citoyens a accompagné vendredi le sociologue et historien Abdelmadjid Merdaci, décédé jeudi soir à Alger, à sa dernière demeure au cimetière central de Constantine.

Affligé par la disparition d'un frère et un ami, l'artiste-peintre et sculpteur Ahmed Benyahia a déclaré à la presse que "Constantine et l'Algérie ont perdu un de leur brave fils avec la disparition de Abdelmadjid Merdaci."

"J'ai connu Abdelmadjid en 1950 à la rue Rabaine Cherif, la rue où était implantée l'imprimerie du Cheikh Benbadis et le lieu où nationalistes, patriotes et artistes se rencontraient. Et ce qui nous avait lié, était la passion vouée à Constantine, son art et son histoire", confie avec tristesse l'artiste.

Pour l'ancien ministre de la Santé, Pr Abdelhamid Aberkane, parmi les premiers à se déplacer au cimetière central pour assister à l'arrivée de la dépouille d'Abdelmadjid Merdaci, le sociologue et l'historien était "une personnalité nationale immense qui avair consacré sa vie au savoir, à l'histoire de la société algérienne et à la Révolution libératrice."

Au sortir du cimetière, la fille du défunt, Meriem Merdaci, éditrice et ancienne ministre de la Culture a déclaré que "Abdelmadjid Merdaci rêvait d'une Algérie moderne et avait contribué à former, en tant qu'enseignant universitaire des générations."

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune avait adressé vendredi un message de condoléances à la famille de Abdelmadjid Merdaci, dans lequel il a salué les contributions de l'éminent professeur universitaire dans "l'enrichissement de la pensée et de l'histoire, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis et d'assister les siens en cette épreuve."

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait également publié vendredi matin un message de condoléances sur son compte Facebook, dans lequel il avait exprimé sa "grande tristesse" suite au décès du professeur et chercheur Abdelmadjid Merdaci.

Abdelmadjid Merdaci est également l'auteur d'un ouvrage bibliographique, "Les clés retrouvées", paru en 2015, dans lequel il relate son enfance à Constantine.