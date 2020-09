Maroc: Covid-19 - Les mesures décidées le 7 septembre à Casablanca prolongées de 14 jours à partir du lundi prochain

Rabat — Sur la base des conclusions des opérations de suivi quotidien et d'évaluation régulière effectuées par les comités de veille et de suivi relevant de la préfecture de Casablanca, et suite aux recommandations de la Commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19), le gouvernement a décidé la prolongation de la mise en oeuvre des mesures décidées le 7 septembre 2020, pour une période de 14 jours supplémentaires et ce, à partir du lundi 21 septembre 2020.

Dans un communiqué rendu public vendredi, le gouvernement appelle les citoyennes et les citoyens au respect strict des directives des autorités publiques et des mesures préventives nécessaires, particulièrement la distanciation physique, les règles d'hygiène et l'obligation du port du masque.