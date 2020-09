Maroc: Rude épreuve doukkalie pour le Raja et le Wydad

Une manche sous le signe de "sauve-qui-peut" pour les mal barrés

La mise à jour du calendrier de la Botola Pro D1 se poursuivra ce week-end avec la programmation de quatre matches en retard comptant pour la 24ème manche, à savoir OCKRSB, RBM-IRT, RCAZ-WAC et Raja-DHJ.

Le bal sera ouvert, samedi au complexe OCP à Khouribga à 19h15, par la confrontation entre l'OCK et la RSB, deux formations aux aspirations opposées. L'Olympique de Khouribga, en mauvaise posture, n'a d'autre alternative que la victoire s'il veut conserver ses chances de maintien, surtout que derrière, il y a une équipe tangéroise qui a entamé l'opération sauvetage depuis son retour à la compétition.

L'OCK, qui compte pas moins de 11 défaites dont la toute dernière a été concédée à domicile devant ce même IRT, se trouve sommé de secouer le cocotier sous la conduite de son nouveau coach Aziz Kerkach, en dépit de l'âpreté de la tâche face à une RSB qui garde ses chances intactes dans la course au titre. Un objectif qui se concrétise par quelques victoires à l'extérieur, n'en déplaise à l'OCK.

Cette mise à jour offre trois rencontres dominicales dont la première sera un sommet du bas du tableau ayant pour protagonistes le RBM, lanterne rouge, et l'IRT avant-dernier. Ce match qui aura pour cadre le stade municipal de Oued Zem est à placer sous le signe de l'équilibre même si la balance pourrait pencher en faveur des Tangérois qui ont certainement un coup à jouer. Ils se produiront en connaissant le résultat du match de la veille entre l'OCK et la RSB, d'autant plus qu'ils auront à cœur de rééditer les deux précédentes performances réalisées en déplacement face au Raja et à l'OCK. Défendre en bloc et procéder par des contres leur avait réussi, alors qu'ils avaient peiné lorsqu'ils ont voulu faire le jeu à domicile face à la RSB et à l'ASFAR pour se contenter d'issues de parité.

En se tapant une sacrée trotte jusqu'à Oued Zem pour défier le RBM, équipe joueuse mais malchanceuse, les protégés de Pedro Ben Ali seraient en mesure de regagner le bercail avec les trois points de la victoire, ce qui devrait sans aucun doute compliquer les choses en bas du tableau.

Et parmi les clubs non encore tirés d'affaire, il y a la Renaissance de Zemamra, 13ème avec 25 points et qui aura à croiser le fer avec un Wydad qui abordera cette partie alors qu'il reste sur une victoire au détriment du Raja de Béni Mellal.

Match compliqué donc pour la RCAZ devant des Rouges qui, certes, sont bien loin de leur meilleur niveau, mais qui savent se montrer efficaces, chose qu'ils ont montré d'ailleurs lors de leur dernière sortie devant le RBM. En tout cas, l'équipe de Zemamra est tenue de jouer à fond ses chances en vue de fuir la zone de turbulences, tandis que le Wydad de Gamondi devra conserver son élan et pourquoi pas coiffer au poteau dès cet acte le Raja qui sera à la rude épreuve doukkalie.

Et c'est le choc de cette 24ème journée qui s'annonce indécis. La mission des Verts, qui pourraient récupérer deux cadres de l'équipe, à savoir Hafidi et Boutayeb, ne sera pas une simple sinécure, mais ils n'auront d'autre choix que la victoire pour rester aux commandes et garder le moral au beau fixe à quelques jours du derby et à moins d'un mois de la demi-finale de la Ligue des champions contre les Egyptiens du Zamalek.

Mohamed Bouarab

L'EN conserve sa 43ème place au classement FIFA

Le Onze national a conservé sa 43è place au classement mondial, publié jeudi par la FIFA. Au niveau africain, l'EN occupe la cinquième place avec 1.456 points, derrière le Sénégal (20è mondial), la Tunisie (26è), le Nigeria (29è) et l'Algérie (35è).

Les prochaines dates Fifa en octobre constitueront ainsi une occasion pour les sélections africaines de renouer avec la compétition sur le plan continental, suspendue depuis le mois de mars en raison de la pandémie de Covid-19. L'équipe nationale affrontera le Sénégal en amical le 9 octobre, avant de croiser le fer le 13 du même mois avec la RD Congo. Le prochain classement Fifa sera publié le 22 octobre 2020.

Programme

Samedi 19 septembre 24è journée Olympique de Khouribga - Renaissance de Berkane (Complexe OCP - Khouribga/19h15) Dimanche 20 septembre 24è journée Raja de Béni Mellal - Ittihad de Tanger (Stade Municipal - Oued Zem/17h00) Renaissance de Zemamra - Wydad de Casablanca (Stade Ahmed Choukri - Zemamra/19h15) Raja de Casablanca - Difaâ d'El Jadida (Complexe Mohammed V- Casablanca/21h30)