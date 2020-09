Cote d'Ivoire: Obsèques de Laurent Mandjo - Prêtres et laïces reconnaissants à Dieu

Monseigneur Laurent Akran Mandjo, évêque émérite du diocèse de Yopougon a été inhumé ce vendredi 18 septembre 2020 dans la crypte de la nouvelle Cathédrale Saint André de Yopougon.

Mgr Bruno Essoh, évêque de Bondoukou : « Mgr Laurent Mandjo avait la main sur le cœur »

« Mgr Laurent Akran Mandjo était un homme qui avait la main sur le cœur. Il ne savait pas dire non à quelqu'un. Il était très sensible, il aimait ses séminaristes et ses prêtres. Mgr Mandjo, évêque émérite de Yopougon a souffert physiquement et moralement, mais durant ces moments d'épreuves, il est resté sans faillir, sans renier sa foi ».

Mme Obeni Thérèse, ex-présidente de la Maîtrise de Yopougon : « Il a aimé le chant sacré »

« Ce grand homme qu'est Mgr Laurent Mandjo a aimé le chant sacré. C'est pour nous, Maîtrise de Yopougon, un hommage à l'endroit de notre fondateur. Il était très proche de son peuple et surtout de la Maîtrise. Quand bien même éprouvé par la maladie, il était présent pour sa chorale. Nous lui disons merci, la Maîtrise lui doit tout ».

Le Père Akmel Donatien, aumônier militaire national : « Il était un bâtisseur et un bon pasteur »

« Je suis un pur produit de Mgr Mandjo. Il était un peu comme un père. C'était un bon pasteur, un grand bâtisseur. Il était très regardant sur la formation de ses prêtres. Mgr s'est épuisé dans la pastorale ».

Mme Bénédicte Grékou, enseignante, fidèle de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo : « Il a traversé beaucoup d'épreuves »

« Son histoire m'a été racontée par mes parents. C'est un homme qui a traversé beaucoup d'épreuves et a persévéré dans sa foi. C'était un homme bien et ce témoignage que je sais de lui m'a marquée. Il était donc impératif pour moi d'être à cette messe de requiem pour lui rendre un dernier hommage. Il me fallait être là pour immortaliser ce souvenir ».

Le Nonce Apostolique Paolo Borgia : « Il a semé et il faut continuer »

« Le diocèse de Yopougon est vivant. J'invite le diocèse à continuer dans le chemin du Seigneur. L'évêque Laurent était un très bon exemple, un bon pasteur. Il a semé et il faut continuer, cultiver dans le chemin du Seigneur. Nous devons bien utiliser les exemples que l'Eglise donne ».