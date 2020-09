Cote d'Ivoire: Démenti du Pr Francis Wodié - « Je découvre avec consternation, que des individus établissent et diffusent (... ) des textes donnés comme émanant de moi»

communiqué de presse

Suite à un texte qu'on lui a prêté sur les réseaux sociaux qui serait sa réaction après la décision du Conseil constitutionnel relativement aux candidats retenus pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, la réaction du Professeur Francis Wodié ne s'est pas faite attendre. Ci-dessous l'intégralité de son démenti intitulé à "Chacun son devoir!".

A chacun son devoir !

Ne voulant rien dire ou faire de nature à aggraver la crise sociopolitique actuelle, je me suis fait un devoir, face à toutes les incompréhensions qui nous assaillent, de ne point alimenter par certains propos ou agissements la tension et le conflit politiques dont nous devinons aisément les conséquences sur tous les plans.

Toutefois, pour ne pas paraître cautionner ou couvrir des écrits et propos qui ne me sont guère imputables et contribuer à rétablir la vérité, je me sens en devoir de m'exprimer, car ne rien dire dans le sens de la rectitude morale et juridique ce serait contribuer à alourdir le climat sociopolitique et encourager ainsi le mensonge et la violence. C'est ce devoir, politique et éthique, qui m'oblige en ce moment même à intervenir pour m'inquiéter et inviter chacun à descendre en lui-même.

En effet, je découvre avec étonnement et consternation, que des individus établissent et diffusent, sur les réseaux sociaux, des textes donnés comme émanant de moi. Or, depuis un certain temps, je me suis librement, volontairement, abstenu d'intervenir dans le débat qui a cours, ayant déjà souligné qu'en l'espèce, l'intérêt national devrait prévaloir.

Je note, avec plaisir, que certains ont pu comprendre par eux-mêmes, que les textes diffusés ne procèdent pas de moi ainsi que le laissent voir tant la méthode utilisée, qui est loin d'être la mienne, que certaines monstruosités contenues dans les textes.

L'erreur sur l'orthographe de mon nom ;

La qualité de fondateur du PIT qui m'est reconnue, alors même que le PIT a été créé par un groupe d'hommes et de femmes auquel j'appartenais ;

L'erreur sur la dénomination du parti que j'ai dirigé de 1990 à 2011, qui n'est pas le Parti ivoirien du travail, mais plutôt le Parti ivoirien des travailleurs.

Les monstruosités, que voilà, auraient pu conduire à douter de l'authenticité des textes diffusés et à s'abstenir, en conséquence, de tout propos désobligeant.

Protestant avec indignation contre cette façon d'agir en s'abritant derrière ma personne, je ne manquerai pas, en cas de récidive, de recourir à des poursuites judiciaires.

Ainsi, saisissant l'occasion, je lance un appel solennel aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et en particulier aux pouvoirs publics pour que nous puissions, tous, marcher résolument sur la voie de la paix.

Fait à Abidjan, le 18 septembre 2020

Francis WODIE

Professeur titulaire des universités

Ancien doyen de la faculté de droit de l'université d'Abidjan

Ancien président du Conseil Constitutionnel