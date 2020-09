Madagascar: Cabarets / Concerts - De la musique pour tous les goûts égayent la capitale

Une journée bien remplie pour vous remettre dans le bain de la vie artistique tananarivienne. Entre les ballades romantiques et la ferveur de la musique urbaine, faites votre choix.

Ils s'en donnent à cœur joie et cela ne fait que commencer. Il est évident que ces longs mois de restrictions et d'envies inassouvies pour les artistes, plus précisément les musiciens, les incitent tous à se redécouvrir avec panache. Ainsi, ils redoublent tous d'effort à s'annoncer des petites scènes festives de la capitale pour commencer.

On se plait à revisiter les cabarets en tous genres, en attendant les prochains jours et les prochaines semaines, où les grandes scènes comme Antsahamanitra ou le fameux Coliseum Antsonjombe, désormais envié pour sa « gratuité », s'ouvrent à nouveau à nous. Aujourd'hui, c'est une déferlante d'événements musicaux que l'on vous invite à parcourir.

Même si la fin de semaine a d'ores et déjà été très copieuse, notamment avec le grand retour de l'incontournable Silo, jeudi soir dans la ville des Mille sur la scène du Lapa RN7 Soanierana, ce jour sera tout autant animé. Que vous soyez un féru de douces ballades romantiques ou un adepte du rap et de la musique urbaine actuelle, vous y trouverez votre compte.

Deux voix envoûtantes

Voici pour commencer votre périple musical de cette journée, des retrouvailles des plus charmantes. Energique et d'humeur constamment festif, se plaisant à chaque fois à vous envoûtez par sa maîtrise de sa voix, Mahery, l'une des voix incontournables du Tarika Johary, sera au Trass Tsiadana à partir de 15 heures. Ayant déjà été l'une des surprises du précédent cabaret en ces lieux avec Iraimbilanja, il nous revient pour enchanter le public avec un répertoire peaufiné, pour revisiter ses chansons et interprétations les plus connues. Par ailleurs, de la douceur, ils en ont à revendre également du côté du Piment Café Behoririka où la chanteuse Farakely nous invite à la retrouver. L'une des protégées de Sefo Nonoh du Tarika Johary encore une fois, dont un vibrant hommage est prévu ce week-end prochain, elle nous revient à travers ses compositions issues de « Nofiko », son dernier album. Aujourd'hui sera également l'occasion d'en découvrir de nouvelles. Notamment, le jeune rappeur Eklyps qui animera à partir de 15 heures 30 une toute nouvelle scène musicale chez Boule du côté d'Ampandrana.