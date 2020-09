Madagascar: Insolite - Le soleil de minuit

« Nous sommes dans un continent point fait pour l'homme, il n'y vit pas naturellement. Aucune végétation ne peut servir à son alimentation. Il ne trouve sur la côte que les différents représentants de la faune : le phoque et les manchots, les pétrels et les skuas. Dès qu'il pénètre à l'intérieur, c'est le désert glacé, le monde du non-être ».

Ainsi parlait A.F. Liotard dans son livre Le Pôle Sud et les hommes. Et pourtant ces contrées sont aussi celles de l'incroyablement beau, au point qu'aujourd'hui on part en croisière pour s'en rapprocher et vivre l'introuvable ailleurs : c'est le cas du jour polaire, aussi appelé soleil de minuit.

Le jour polaire est une période de l'année durant laquelle le soleil ne se couche pas. Ce phénomène se produit aux alentours du solstice d'été, donc en juin dans l'hémisphère Nord, et en décembre dans l'hémisphère Sud, et se localise dans les hautes latitudes au-delà des cercles polaires. Le nombre de jours de 24 heures de clarté augmente avec la latitude pour atteindre son maximum de six mois au niveau du pôle.

Le soleil reste alors visible en permanence à une hauteur de 23,43° dans le ciel. Ce spectacle hors du commun s'explique par l'inclinaison de l'axe de la Terre sur le plan de son orbite, qui fait que toutes les régions de la planète ne sont pas éclairées de la même manière par le soleil au cours de sa révolution annuelle. Des villes comme Hammerfest en Norvège sont des sites privilégiés pour admirer le soleil de minuit dans d'excellentes conditions. Au Cap Nord, le soleil de minuit se produit entre le 13 mai et le 29 juillet. Le phénomène inverse se rencontre en hiver pendant une période centrée autour du solstice d'hiver. Le soleil ne se lève alors pas, c'est la nuit polaire.

Aux latitudes situées en dessous des cercles polaires jusqu'à environ 60° de latitude Nord et Sud, un autre phénomène se produit aux alentours du solstice d'été : il s'agit de la nuit blanche durant laquelle le soleil, bien que couché, ne descend pas suffisamment sous l'horizon pour permettre à la nuit d'être totalement noire. Il peut même parfois faire suffisamment clair pour permettre de lire un livre sans recours à une lampe. La nuit blanche est observable notamment au nord de l'Ecosse, à Reykjavik en Islande, à Saint Petersbourg en Russie, dans les pays baltes, ou encore à Helsinki en Finlande.

Dans le Grand Nord de ce pays, il est possible de faire l'expérience d'un soleil de minuit intégral de mai à août. Comme pour ajouter à la splendeur dont se revêtent alors les immensités nordiques, les nuits baignent dans une lumière qui ne ressemble à rien de commun. Le soleil prend une apparence orange, si bien que toutes les formes semblent se métamorphoser dans un environnement lumineux vibrant et chaud qui ne se rencontre nulle part ailleurs...