Congo-Brazzaville: Volleyball - Les fédérations nationales invitées à se mettre à niveau

La Confédération africaine de volleyball (CAVB) a ouvert, le 17 septembre, les candidatures à toutes les fédérations nationales pour accueillir des cours dans différentes catégories à partir de 2021.

Ces cours qui ont un caractère national seront conformes à la vision de la Fédération internationale de volleyball (FIVB) et de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB) concernant l'utilisation des technologies numériques. Ces enseignements seront proposés selon une stratégie mixte qui se fera via e-learning, cours physiques ou une combinaison des deux selon la nature du cours et l'approbation du conseil d'administration de la CAVB.

Les cours seront en anglais, français, portugais et arabe dans les catégories suivantes: entraîneurs de beach-volley, arbitrage de beach-volley, gestion, entraîneurs de volley-ball, arbitrage de volley-ball, systèmes d'information de volley-ball (VIS) et Data Volley. La priorité sera donnée aux fédérations nationales de catégorie 1 et 2 et chaque pays ne pourra accueillir qu'un seul cours.

Chaque fédération inscrira au moins quinze participants pour que le cours soit confirmé. Conformément aux tendances mondiales de l'automatisation, l'inscription aux cours se fera par voie électronique au plus tard le 10 octobre 2020.