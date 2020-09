Congo-Brazzaville: Covid-19 - L'équipe d'intervention rapide de Brazzaville renforcée en moyens roulants

Le comité de riposte contre la pandémie à coronavirus du département de Brazzaville a reçu, le 19 septembre, de nouvelles voitures susceptibles de diligenter son travail de lutte contre la pandémie à coronavirus.

La livraison de ces moyens roulants composée essentiellement de quatre ambulances médicalisées, deux voitures de marque Hilux Toyota ainsi que deux Land cruisers fait suite aux commandes que le gouvernement a fait à la société de droit congolais, Davina Services.

L'arrivée de ces moyens s'inscrit dans le cadre du renforcement de la logistique de l'équipe d'intervention rapide du comité départemental de riposte contre la Covid-19. Selon Jean Claude Mouboussé, directeur départemental de la santé de Brazzavile, ces véhicules permettront à l'équipe de riposte d'effectuer des descentes sur le terrain en suivant l'évolution des malades et des contacts. Grâce aux ambulances et à ces quatre voitures neuves, le transport des personnes infectées ainsi que du personnel de santé sera assuré nuit et jour.

« Dans le cadre de la riposte, nous avons vraiment besoin de ces genres d'accompagnement. Ces équipements nous permettront d'être très rapides sur le terrain puisque nous sommes dans un système de contamination communautaire », a-t-il signifié.

A en croire les responsables de la société Davina Service, ce geste avait été déjà fait dans le département de Pointe-Noire. Plusieurs autres matériaux nécessaires pour la lutte contre la Covid-19 seront également livrés dans les prochains jours.

Notons que la République du Congo compte en date du 15 septembre, plus de 4.900 cas Covid-19. Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire sont, selon les statistiques de la coordination nationale technique de la riposte contre la pandémie, les plus touchées.