Ile Maurice: Couple de l'Angleterre arnaqué - Nous lui avons fait confiance car nous avions des problèmes de famille et de santé»

Mohammad Nagib Khan Acohea a été arrêté au cours de la semaine écoulée par l'Independant Commission Against Corruption (ICAC) pour avoir escroqué la somme de Rs 5 millions à un couple de Mauriciens vivant en Angleterre.

L'arnaque s'est produite en 2017. Acohea prenait de fausses identités lorsqu'il se présentait comme guérisseur. Il disait s'appeler Avinash Baboo ou Vishal Ramsamy, dépendant des clients.

Son air sérieux a convaincu le couple qu'il pouvait leur venir en aide et résoudre leurs problèmes familiaux et de santé. Toutefois, lorsque le couple a compris que leur situation était restée la même, il a porté plainte à l'ICAC et a dénoncé le pseudo-guérisseur.

La maison du pseudo-guérisseur a été perquisitionnée dans la matinée de lundi et Mohammad Nagib Khan Acohea et sa partenaire, Zaheera Issop Adia, ont été arrêtés pour blanchiment d'argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Un Attachment order a été émis sur leurs comptes bancaires, de même que sur leur propriété à Péreybère. Dans sa déposition, la femme de la victime explique que c'est en mai 2015 qu'elle a appris qu'Avinash Baboo était guérisseur et qu'elle a fait pour la première fois sa connaissance.

Elle a pensé qu'il pouvait l'aider car elle souffre d'angoisses. Elle en a été persuadée lorsqu'elle s'est rendue chez lui et qu'elle a vu l'atmosphère se dégageant de la pièce où il consulte ses clients.

Mise en scène

Mohammad Nagib Khan Acohea aurait procédé à des rituels pour la guérir. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a compris qu'elle avait été dupée et tout ce qui s'était déroulé chez le guérisseur n'était qu'une mise en scène.

Cependant, il était trop tard car elle avait déjà transféré plusieurs sommes d'argent à différentes reprises sur le compte de la partenaire de Mohammad Nagib Khan Acohea.

Ce dernier présentait d'ailleurs Zaheera Issop Adia comme une guérisseuse afin de mettre davantage les clientes en confiance.

Le couple de pseudo-guérisseurs est plein aux as. En effet, Mohammad Nagib Khan Acohea a sur son compte bancaire la somme d'environ Rs 1,7million alors que sur celui de sa partenaire, il y a Rs 3,5 millions. Ces dépôts ont été effectués entre les 15 février et 1er mars 2017.