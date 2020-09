Egypte: Al-Sissi exprime son appréciation pour la position de la RDC soutenant l'Egypte en ce qui concerne l'eau du Nil

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, samedi 19 sept 2020, Jean Kabongo, conseiller du président de la République démocratique du Congo (RDC), qui a remis au chef de l'Etat un message du président Félix Tshisekedi.

Dans son message, Tshisekedi a exprimé le soutien de la République démocratique du Congo à la position égyptienne envers la question liée au barrage de la Renaissance, et a exprimé ses souhaits de développer les relations avec l'Egypte et de tirer profit des expériences égyptiennes en matière d'infrastructure et de grands projets de développement, a dit le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

M. Al-Sissi a exprimé son appréciation pour la position de la République démocratique du Congo soutenant l'Egypte en ce qui concerne les sujets liés à l'eau du Nil, affirmant que l'Egypte tend la main à la RDC et à tous les pays africains pour la coopération, la construction, le développement et la paix en vue de mobiliser les énormes potentiels dont disposent le Congo et tous les pays africains amis dans le but de les développer et de les optimaliser en faveur des générales actuelles et futures en Afrique.

L'Egypte est fière des relations de coopération privilégiées avec la RDC dans les divers domaines, a affirmé le chef de l'Etat, indiquant que l'Egypte tenait à soutenir le Congo dans les différents domaines du développement et avait œuvré pour augmenter les échanges commerciaux.

Selon Kabongo, le président Tshisekedi loue les positions égyptiennes soutenant la République démocratique du Congo dans toutes les instances internationales et régionales, et les aides présentées par l'Egypte, dont le récent convoi d'aide médicale envoyée par le Caire pour aider à faire face à la propagation du coronavirus au Congo.