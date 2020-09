Angola: Portugal - Des académiciens abordent la poésie de Neto

Lisbonne — Des académiciens angolais et étrangers ont abordé, vendredi, à Lisbonne, la poésie d'Agostinho Neto, lors d'une conférence virtuelle organisée par l'ambassade d'Angola au Portugal.

Agostinho Neto était un penseur et nationaliste africain qui se démarquait en tant que poète, avec des écrits qui traversaient les frontières.

Il a étudié des textes dans des universités étrangères et traduit en plusieurs langues.

Sa bibliographie comprend, entre autres, les livres Renunciação Impossível, Sagrada Esperança, Nausea.

L'événement, intitulé «La conscience nationaliste angolaise dans la poésie d'Agostinho Neto», a été accueilli par l'ambassadeur Carlos Alberto Fonseca et témoigné par Maria Eugénia Neto, veuve du premier président de l'Angola.

Sous la modération de l'attaché culturel Luandino de Carvalho, pendant trois heures et demie, dix conférenciers de trois continents différents (Afrique, Europe et Amérique) ont parlé de l'œuvre poétique d'Agostinho Neto, soulignant également son rôle pour la consolidation d'une conscience nationale et international du nationalisme angolais. Sur Agostinho Neto, il a également été mis en évidence sa contribution à l'émancipation du continent africain et l'héritage qu'il a laissé aux générations qui ont la mission de consolider l'héritage important pour l'histoire de l'Angola.

La professeure de la Faculté des Lettres de l'Université de Lisbonne, Inocência Mata, a salué la qualité de l'écrit d'Agostinho Neto, le considérant comme un humaniste et un homme du monde.

À son tour, le président de l'Académie angolaise des lettres, Paulo de Carvalho, a déclaré que Neto était conscient de son origine et se battait pour le bien-être du peuple.

"La lutte pour les droits de citoyenneté est présente dans la poésie de Neto", a-t-il ajouté.

Pour l'écrivain Boaventura Cardoso, Neto était un nationaliste sans frontières, un homme soucieux de l'avenir de son peuple, mais aussi du monde.

Selon l'écrivain, Neto a transmis des messages poétiques d'espoir.

Nelson Cerqueira, membre de l'Académie des lettres de Bahia (Brésil), a souligné qu'Agostinho Neto avait une manière unique d'exprimer dans ses poèmes ce que les gens vivaient.

Neto a essayé par tous les moyens de donner le meilleur aux Angolais.

L'ambassadeur Carlos Alberto Fonseca a souligné l'importance d'Agostinho Neto dans les aspects les plus variés de la vie nationale et a récité un poème qu'Arnaldo Santos a écrit sur le premier président de l'Angola. Carlos Alberto Fonseca a souligné les aspects politiques et poétiques d'Agostinho Neto, mettant l'accent sur la conscience nationaliste et l'universalité de la pensée du Fondateur de la Nation.

Le diplomate a également mis en relief l'importance de la poésie de Neto, car elle caractérise la pensée politique / patriotique qui conduit au dialogue dans le concert des nations.

Toujours dans le cadre des célébrations de la Journée du Fondateur de la Nation et du Héros national, l'Ambassadeur Carlos Alberto Fonseca, accompagné de la veuve Maria Eugenia Neto, a déposé, jeudi, une couronne de fleurs sur le buste du premier président de l'Angola.

Jeudi, une exposition virtuelle intitulée «Dr. António Agostinho Neto - Souvenirs photographiques », composé de 57 photographies qui visent à décrire ce qu'était la vie du fondateur de la nation et héros national.

Né dans la commune d'Ícolo e Bengo, le 17 septembre 1922, António Agostinho Neto est décédé à Moscou, ex-Union soviétique, le 10 septembre 1979.

Il a dirigé le pays de l'indépendance jusqu'à sa mort (1975/1979).

Il était médecin, diplômé en médecine (à Coimbra), homme politique et écrivain angolais, auteur de plusieurs ouvrages littéraires, parmi lesquels "Sagrada Esperança".