Congo-Brazzaville: Covid-19 - Azur développement lance la campagne de sensibilisation à la pandémie

La campagne de sensibilisation médiatique et communautaire à la pandémie du coronavirus Covid-19 a été lancée, le 17 septembre à Pointe-Noire, en présence d'Aubierge Victoire Kimpampoudi Matondo, directrice départementale de la santé de Pointe-Noire et du représentant du préfet de Pointe-Noire.

Mise en œuvre par l'association Azur développement qui a bénéficié de l'appui financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), représenté par Joseph Ikoubou, chargé de Programme Pnud, cette campagne qui durera un mois a pour objectif de réduire les risques de contamination de la pandémie du coronavirus au sein de la population congolaise. Au programme, des sessions de sensibilisation au coronavirus se dérouleront dans les six arrondissements de Pointe-Noire, notamment dans les marchés, les centres de santé intégrés ainsi que dans les parkings auto et les arrêts de bus de la ville océane.

Pour la réussite de cette action, une formation a été également prévue à l'endroit des animateurs, crieurs, et membres des comités de marché sur la Covid-19 avant de se déployer sur le terrain.

« Six sessions de formation de courte durée seront organisées avec la collaboration de la direction départementale de la santé, des districts sanitaires et des mairies dans la mise en œuvre dudit projet dans la ville océane. Les six animateurs et animatrices formés tiendront 58 sessions de sensibilisation dans les quartiers et diffuseront des informations dans les 96 quartiers des six arrondissements de la ville.

Les membres des comités de marché seront instruits aussi pour animer dans les 14 marchés retenus. Des affiches, autocollants et banderoles seront posés dans les six arrondissements tout comme les spots radio diffusés dans les trois langues (français, kituba, lingala) sans oublier les SMS qui seront envoyés via le réseau MTN afin d'atteindre le maximum des populations », a dit Jean Thibaut Ngoyi, coordonnateur du projet de l'association Azur développement.

En appuyant cette louable initiative, le Pnud s'associe au comité technique national de la riposte contre la maladie. « Au début de la pandémie, le Pnud en partenariat avec le Programme alimentaire mondial a appuyé une opération de distribution de kits alimentaires à près de 2000 ménages menée par le ministère des Affaires sociales. Près de 500 pulvérisateurs ont été remis au ministère de la Santé et ont permis d'assainir les marchés domaniaux.

Le Pnud a aussi participé à une grande enquête d'impact économique et social de la Covid-19 à l'issue de laquelle il a été remis au gouvernement du Congo le rapport d'évaluation d'une part et le plan de relèvement des Nations unies ou relance économique et sociale d'autre part. Sans oublier l'octroi du matériel de travail aux acteurs du secteur informel, les allocations des micro subventions aux femmes promotrices des activités génératrices de revenus affectées par la Covid-19 », a rappelé Joseph IKoubou du Pnud.

L'initiative d'Azur développement a rencontré l'assentiment de la directrice départementale de la santé de Pointe-Noire. La Covid-19 classée 48e maladie sous surveillance, sa prise en charge est intégrée dans toute la structure de la pyramide sanitaire de notre département selon la gravité, a-t-elle indiqué. Pour Aubierge Victoire Kimpampoudi Matondo, c'est une façon de briser la chaîne de contamination pour un espoir d'éradication car notre pays ne cesse de notifier de nouveaux cas qui s'élèvent aujourd'hui à 4900 cas et 1227 cas à Pointe-Noire, pour 882 cas guéris et 1032 contaminations locales.

Signalons que la campagne de sensibilisation médiatique et communautaire à la pandémie du coronavirus Covid-19 va s'achever le 16 octobre prochain.