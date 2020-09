Guinée: Labé - Les professionnels des médias remontés contre la décision de la HAC

Elle était attendue au tournant et elle n'a pas tardé à mettre bas les masques, l'équipe de la HAC dirigée pourtant par l'un des grands messieurs de la presse guinéenne, Boubacar Yacine Diallo. La HAC s'est fendue d'une décision interdisant aux médias privés d'organiser un face à face entre deux candidats à la présidentielle laissant cette prérogative à la seule RTG dont la partialité n'est plus à démontrer.

La décision est une pilule difficile à avaler pour les professionnels du secteur qui ne comprennent pas et le font savoir à brûle- pourpoint.

Pour Idrissa Sampiring Diallo, la carte de presse est la même alors pourquoi marquer une différence ?

« On est étonné quand on sait qu'il y a une seule carte de presse en Guinée, il n'y a pas une carte de presse pour les médias d'Etat et une autre pour les médias privés, c'est là que nous pensons qu'ils commencent à dérouter...

On ne peut pas faire tomber une décision comme ça, dire non !non ! vous vous n'êtes pas concernés, si vous voulez vous allez synchroniser avec la RTG, ce n'est pas les mêmes lignes rédactionnelles, on ne peut pas imposer à tous les organes la ligne éditoriale de la RTG... »

Pour Sanoussy Bah, la prochaine présidentielle est cruciale et cette interdiction n'est pas sans priver les citoyens d'un droit :

« Confronter deux candidats en lice, je me dis que c'est tout à fait normal ensuite cela permettrait de dégager des tendances de vote... »