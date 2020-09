Gabon: AKEWA Accélérateur - Le marketing digital au service de l'entrepreneuriat

AKEWA Accélérateur a lancé depuis le 08 septembre dernier une série de formations dans le cadre des renforcements de capacités à l'endroit de diverses couches sociales en particulier les acteurs de la société civile, les entrepreneurs sociaux et les actifs. Il s'est agi de donner des outils complémentaires aux participants pour atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés dans leurs plans de carrière respectifs.

Donner la possibilité à nombre des personnes soit de renforcer leur capacité soit d'acquérir des nouvelles compétences est l'objectif des formations dispensées par Akewa Accélérateur. La série de formations va du marketing digital en passant par l'entrepreneuriat à l'élaboration d'un business plan percutant tout au long du dernier trimestre de l'an 2020.

La formation en Marketing digital et entrepreneuriat a ouvert le chapelet des formations mises à la disposition d'un public hétéroclite. A cet effet, ce module ouvert la deuxième semaine de septembre (Ndlr 08 au 12 septembre 2020) a consisté à présenter le marketing digital, son utilisation et sa pertinence aujourd'hui pour toute entreprise, qui veut accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux pour élargir sa clientèle. Grâce à cette formation, les participants ont pu se familiariser avec le concept de marketing digital, l'élaboration d'une stratégie de marketing digital, les outils digitaux et les stratégies éditoriales, storytelling et la rédaction web. C'est ce qui ressort du feedback de Arlette Boussoye, qui a affirmé que ce module « l'a permis de connaître la définition du marketing, de savoir ce qu'est le marketing digital et les stratégies digitales pour fidéliser sa clientèle ».

Les jours suivants, ils ont été initiés à la synchronisation et l'animation des campagnes sur les réseaux sociaux, puis l'introduction à la transformation digitale.

De plus, les participants ont été interpelés sur les risques que représentent cette nouvelle forme de travail avec le module sur le réseau social d'entreprise et sécurisation des donnés digitaux (droits d'auteur, données et GDPR) dont Pierre Clotaire Ndong Akong, participant témoigne en ces termes, « C'est un module très intéressant en ce sens qu'il nous informe et attire notre attention sur les nouvelles technologies, qui pourraient être utiles à notre égard dans un futur proche ». Après ces bases, ils se sont aussi intéressés aux techniques E-marketing d'une part pour la collection d'audiences RS (Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter), d'autre part pour améliorer le référencement SEO sur Internet. « C'est un module très intéressant, car il nous aide à être assez performant pour attirer et fidéliser les clients » a déclaré mademoiselle Nassara Joelly, étudiante.

Cette formation s'est achevé le samedi dernier (ndlr 12 septembre 2020) par des exercices pratiques ; vaut cinquante mille francs CFA. Soit dix mille francs CFA pour l'inscription, qui donne accès à la formation, soit quarante mille francs CFA quant à lui permettent d'obtenir un certificat, des supports et un stage d'un dans une structure partenaire à Akewa accélérateur.

Akewa accélérateur par sa forme juridique est une société anonyme à responsabilité limitée (SARL). Elle est subdivisée en deux pôles à savoir le pôle opérationnel en charge des ressources humaines, des formations, des projets, de l'audit et du conseil. Le pôle marketing, commercial et communication quant à lui gère la communication interne et externe de Akewa accélérateur, la visibilité et la prospection.

En sa qualité d'accélérateur, Akewa est avant tout d'abord organisation dédiée au renforcement des capacités à travers des formations sur mesure, puis une structure d'accompagnement des porteurs des projets. A cet effet, s'agissant de l'accompagnement Akewa Accélérateur suit les porteurs de projets dès la phase de pré-incubation, d'incubation et d'accélération selon le besoin de tout un chacun. Cette méthode permet à Akewa accélérateur d'atteindre les objectifs des porteurs « parce réussir est un projet ».