Burkina Faso: Après un long silence - Zino DJ revient avec "Ma vision" pour le bonheur de ses fans

De 2008 à 2020, les choses n'ont pas été facile pour Abdoul Aziz Zerbo sur le plan musical.

La traversée du désert n'a pas été facile pour celui-là pourtant de qui, les mélomanes disent tant de bien. En effet après son sacre en 2008 au concours DJ mania, il revient sur la scène musicale en 2010 avec le single "Les ont dit". Depuis lors, l'artiste s'est retranché dans son "laboratoire musicale" pour offrir le meilleur de lui-même à ses fans.

Aujourd'hui, il fait son comeback avec "Ma vision", un album de 8 titres. "Ma vision parce que les différents titres sont inspirés de ce que je comprend de la vie. Notamment que la vie est faite d'espoir et que c'est l'homme qui se fait lui-même", explique l'artiste. Avec ce nouveau bébé, Zino DJ compte reconquérir ses fans et aller le plus loin possible dans sa carrière musicale. Pour lui, c'est un défi à relever et il compte se donner les moyens pour y arriver. La trentaine révolue, il ne manque pas d'occasion pour faire entendre sa voix dans la sensibilisation. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus, il a fait chemin ensemble avec le collectif d'artistes burkinabè dont Les Parents, Milie Marta, BB DJ et bien d'autres.

Un album d'ambiance certes mais bien imbibé de thématiques qui traitent du vécu quotidien. On y retrouve "Ca peut aller", titre dans lequel l'artiste demande aux uns et aux autres de croire toujours en ce qu'ils font et d'accepter leur situation actuelle. "Si tu accepte ta situation, tes vœux se réaliseront forcement un jour", fois de Zino DJ. "Les jaloux quittez" chanté sur du tecno, le titre rappelle à chacun de nous, d'avancer dans ce que nous faisons en ignorant les commentaires des jaloux. Le titre "L'histoire" raconte l'histoire de deux amis dont l'un est sympa et l'autre malhonnête mais très chanceux. Le sympa après une aventure malheureuse, revient trouver que son ami le malhonnête a réussit dans la vie. Ira-t-il vers ce dernier pour solliciter de l'aide? What is the question dans ce débat de grin! Dans "C'est ça qui est là", Zino DJ raconte les petites querelles de couples dû au phénomène de femmes maitresses.

Un bon cocktail de variété musicale servi sur du Tecno et rythmes du terroir burkinabè, le tout en Français, Dioula et Mooré. Un délice à dégusté sans modération.