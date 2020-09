Ile Maurice: Blakkayo - Les «Soz Serye» commencent

Le retour sur scène d'un des artistes les plus remarquables du pays se devait d'être marqué d'une pierre blanche.

Ce n'est donc pas étonnant que le quatrième opus de Blakkayo, qui verra le jour 11 ans après son dernier album intitulé Love N Respect, soit un événement majeur. Si on savait que Soz Serye serait un double album, avec pas moins de 20 titres, les producteurs, soit Jorez Box et Ichos Production, ont dévoilé jeudi certains éléments importants dans l'élaboration de cet opus.

«Au début, je pensais à faire un album comme j'en avais l'habitude. Mais Jorez Box est arrivé et nous avons vu que le projet prenait de l'ampleur, à tel point que l'on ne pouvait plus le faire seul. Nous avons ainsi mis l'album en prévente et finalement, Ichos Production est venu nous rejoindre», explique Blakkayo. Un millier d'albums ont été mis en prévente et 5 000 autres copies seront mises sur le marché.

Autour de Blakkayo, c'est toute une équipe, qui est à l'oeuvre pour faire un succès de ce double-album, qui fleure bon le reggae, le seggae et le ragga, le tout agrémenté d'une touche d'afrobeat. Ainsi, la direction musicale est assurée par Elvis Heroseau, la direction artistique par Emilien Jubeau (Emizibo), la création graphique par Nicolas Bastien-Sylva et la photographie par Jean-Paul Mussoodee.

Pour faire les choses en grand, Soz Serye aura une dimension internationale. «Nous avons voulu que Blakkayo ait toute les armes à sa disposition pour emmener sa sonorité le plus loin possible», explique Stephan Rezannah, fondateur du label Jorez Box.

Ainsi, le double-album a vu la participation au mixage et au Mastering d'ingénieurs du son internationaux ayant fait leur preuve sur la scène du reggae et de l'afrobeat. Parmi ces derniers, Bonzai Caruso des Etats-Unis. Six fois lauréats du Grammy Award, Bonzai Caruso a collaboré avec les noms les plus connus, à l'instar de Damian Marley, Chronixx, Mariah Carey et Alicia Keys, entre autres. La liste comprend également Jesse Ray Ernster, également des Etats-Unis, qui a travaillé avec Burna Boy et Kanye West. Le Mastering portera la griffe de Jean-Alain Roussel de France, celui là-même, qui a travaillé avec Bob Marley et Céline Dion, pour ne citer qu'eux. Enfin, la distribution digitale a été confiée à Soulbeats Records de France.

Et ce n'est pas fini : si le Featuring comprend bien des artistes locaux, l'opus fait également la part belle à de l'international. Ainsi, au niveau local, on retrouvera les voix de Tian Corentin et de Bruno Raya, les amis de toujours de Blakkayo, mais aussi certains membres des soldats de Blakkayo (Solda+mwadka). Pour l'écriture des textes, cinq titres sont issus d'une collaboration entre Denis Fricot et Blakkayo. La musique est signée Otentikk Groove, mais comprend aussi l'apport d'autres musiciens ne faisant pas partie de ce groupe. On soulignera l'un des titres de Blakkayo, qui a été retravaillé par l'orchestre philarmonique de l'Ecole des musiques actuelles de La Réunion. Du côté de l'Île Soeur, on retrouvera aussi la touche de Lindigo, groupe avec lequel Blakkayo avait collaboré l'année dernière. Au niveau international, les fans du chanteur découvriront sur la nouvelle version de Kontrole, la voix de Harrison Stafford du groupe américain Groundation. Voilà qui annonce du lourd, et même du très lourd.

«Soy Serye aurait dû voir le jour à la fin de septembre mais à cause du pressage, qui se fait à Singapour, et des derniers titres que nous travaillons en Featuring avec les artistes étrangers, nous avons repoussé la sortie pour début novembre», explique Stephan Rezannah.

Et cerise sur le gâteau, ceux qui ont acheté l'opus en prévente seront invités à une soirée privée, le 4 novembre au Suffren & Marina Hotel à Port-Louis, où ils pourront rencontrer l'artiste et éventuellement l'entendre, en avantpremière, en acoustique. Cette soirée sera suivie d'un grand concert prévu pour le 28 novembre au Green Village au Morne, où le chanteur présentera en intégralité les 20 titres de son double-album.

Pour terminer, sachez qu'un biopic de Blakkayo est en train d'être réalisé actuellement en collaboration avec La Sentinelle Ltée.

Quelques dates à retenir

4 novembre - Lancement de l'album lors d'une soirée privée, rien qu'avec ceux qui ont acheté l'album en prévente.

5 novembre - Sortie de Soz Serye chez les disquaires.

7 novembre - Blakkayo sera l'un des invités du Festival Kaz'Out.

14 novembre - Blakkayo participera au Sakifo Festival à l'ile de La Réunion.

28 novembre - Concert-Spectacle Soz Serye au Green Village - Le Morne

Blakkayo y présentera l'intégralité de son double-album en live avec un Big Band inédit.