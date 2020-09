Ile Maurice: Ramgoolam - «Je partirai quand je le décide »

Il a parlé pendant plus d'une heure devant une foule enthousiaste à Kewal Nagar (environ 3000 à 3500, mais plus selon les organiseurs) venant de différentes circonscriptions de l'île à bord des autobus mis à leur disposition ce dimanche 20 septembre.

Le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam a parlé de son avenir politique alors que ce parti commémorait la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam et celle de sir Satcam Boolell. «Pour quelle raison ils (Ndlr Les Jugnauth) ont peur de moi ? Je suis persuadé que j'ai été élu ici. Mes agents le savent. Pour quelle raison, ils tardent les procédures pour compter de nouveau les bulletins? Ils se sont dit que si je perds pour la deuxième fois, je serai obligé d'abandonner le leadership du PTr. Jamais. Je partirai quand je le décide», a-t-il martelé.

L'ancien Premier ministre a aussi révélé qu'après sa défaite de 2014, il avait décidé de se retirer à la tête du PTr et il en avait même parlé à son épouse qui était d'accord. «Kan zot in fer aret moi. Mo in dir zamai. Tout bann charge in rayé contre moi. Mo enkor kapav dibout mais besoin kapav prepar aussi lavenir du parti qui n'appartient ni à moi, ni à Arvin Boolell ni à Patrick Assirvaden», a maintenu Navin Ramgoolam. Navin ramgoolam a déclaré que la fin des Jugnauth est proche. «Zot pe paniké.»

Le leader de l'opposition, Arvin Boolell a tenu également pratiquement le même langage avant lui insistant que le PTr n'appartient pas à lui ni à ses dirigeants. «Le parti appartient au peuple. C'est avec le peuple que nous allons reprendre le pouvoir », a-t-il précisé. Tout comme Navin Ramgoolam, le leader de l'opposition accuse les Jugnauth d'utiliser le communalisme pour rester au pouvoir.

Plusieurs personnalités étaient invitées à cet événement. Les anciens présidents de la république Kailash Purryag et Ameenah Gurib-Fakim étaient au premier rang tout comme l'ancien vice-présédent de la république, Raouf Bundhun. Le PMSD avait délégué Salim Abbas Mamode et Kushal Lobine pour le présenter alors qu'Ajay Gunness et Vinay Koonjul était présents du côté du MMM. Le Reform Party avait également envoyé un représentant à Belle-Rive.