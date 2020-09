Egypte: Interview en ligne avec le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a accueilli le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Moustafa El-Feky, dans le cadre d'une série de dialogues avec les jeunes, organisés par le ministère avec les personnalités publiques, les responsables et leaders d'opinion sous le thème "Avec vous en ligne" (Ma'ak Online).

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy s'est dit heureux de la participation de M. El-Feky à cette rencontre politique et culturelle pour examiner un certain nombre de questions préoccupant les jeunes.

M. Sobhy a affirmé que le ministère tenait à ouvrir de ponts de communication entre les jeunes et les responsables et les dirigeants pour écouter leurs opinions et examiner les questions politiques, sociales et économiques actuelles les plus importantes.

Pour sa part, M. El-Feky a s'est dit ravi d'avoir l'occasion de rencontrer les jeunes, louant le rôle du ministre de la Jeunesse et des Sports, dans le développement de la sensibilisation des jeunes dans tous les domaines.