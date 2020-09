Algérie: Plus de 45 exposants à la 4ème édition du Phramex prévue en Novembre à Oran

Oran — Plus de 45 exposants prendront part à la 4ème édition du du salon de la pharmacie, de la parapharmacie & du confort au quotidien (PharmEx), prévue du 5 au 7 Novembre prochain au centre des Conventions d'Oran (CCO) avec le strict respect des mesures de prévention contre le Covid19, ont annoncé dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Prévue initialement en septembre et reportée pour Octobre, pour cause du Covid 19, les organisateurs ont finalement opté pour l'organisation de cette exposition le mois de novembre principalement à cause de la situation épidémiologique "qui connaît une amélioration", a -t-on précisé de même source.

Organisée par l'agence de communication "PHARMEX Comm", cette édition verra la participation des professionnels du monde de la pharmacie entre laboratoires, industriels, pharmaciens d'officine, médecins, étudiants en médecine et pharmacie et autres.

PHARMEX est un événement qui réunira l'ensemble de la communauté des pharmaciens de l'ouest et même du territoire national, d'autre praticiens et acteurs de santé y seront conviés (Enseignants, chercheurs, institutions publiques à l'image de la direction de la santé, CNAS, CASNOS, etc.). Les différents intervenants dans le domaine de la pharmacie seront conviés pour exposer leurs nouveautés et leurs produits tout en respectant les protocoles sanitaires de lutte contre le Coronavirus".

Le salon sera, aussi, une occasion pour honorer les professionnels de la santé qui étaient, et le sont encore, aux premiers rangs pour combattre la pandémie depuis plus de 7 mois.Un riche programme scientifique sera concocté autour du thème principale de cette édition qu'est "La pharmacie à l'air de la pandémie: Impact socio-économique", plusieurs intervenants se pencheront essentiellement sur le rôle du pharmacien dans la lutte contre le Covid 19.