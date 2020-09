Afrique: Journée mondiale du nettoyage - Plaidoyer des acteurs de la pêche artisanale africaine pour la protection de l'environnement marin et des écosystèmes côtiers

La Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale (CAOPA) a profité de la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale du nettoyage (JMN) pour inviter les populations d'Afrique, du Sénégal et du monde à "protéger l'environnement marin et les écosystèmes côtiers contre toute forme de pollution ou de dégradation" qui, selon elle, porte préjudice à la ressource halieutique.

L'organisation regroupant des acteurs de la pêche africaine d'une cinquantaine de pays et dont le siège est basé à Mbour, au sud-ouest de Dakar (Sénégal), a fait cette déclaration ce week-end, à Joal-Fadiouth où elle a célébré cette présente JMN, en présence des autorités locales, les responsables en charge de la conservation de l'Aire marine protégée (AMP), le Comité de gestion de ladite AMP, entre autres acteurs de l'environnement et de la pêche.

"Constatant que la mer, les plages et zones côtières sont devenues des dépotoirs de toutes sortes d'ordures, la CAOPA a pris comme initiative d'orienter sa première action vers l'AMP de Joal-Fadiouth pour l'importance que représente ce site dans les activités économiques et culturelles des communautés côtières de la région", ont expliqué ses responsables dans leur déclaration.

Ainsi, ils ont pris l'engagement de procéder au nettoyage des ordures, notamment enlever les plastiques des plages dans la ville de Joal-Fadiouth, estimant que l'environnement, la qualité de l'eau, la santé humaine et animale sont perturbés par l'omniprésence du plastique. Et

la CAOPA de citer Erik Solheim, responsable de l'Agence des Nations-Unies pour l'environnement (ONUE), qui a indiqué que d'ici 2050, il y aura plus de plastiques en mer que de poissons".

La célébration de cette journée symbolique de nettoyage est célébrée dans une période qui coïncide avec une période vitale pour la sauvegarde des tortues marines qui viennent pondre sur les plages.

"En venant pondre sur les plages de la zone en cette saison, celles-ci sont perturbées par la présence de plastiques en mer (confusion avec les méduses) et sur le sable (empêchant de creuser des trous pour placer leurs œufs)", écrit la CAOPA dans sa déclaration, ajoutant qu'il faut donc adopter des "mesures strictes" pour "fortement réduire, voire éliminer l'usage inutile du plastique" et son rejet en mer.

"Considérant que les AMP constituent un "outil essentiel" pour restaurer, protéger et renforcer la biodiversité, la productivité et la résilience des océans, mais également pour permettre aux générations présentes et futures de continuer à jouir de ses ressources et services, nous faisons le pari que les AMP peuvent sauver les océans", poursuit la CAOPA.

Elle ajoute que si elles sont bien protégées, elles sont sources d'aliments, d'emplois et de protection des communautés côtières et constituent un "milieu propice" à la reproduction, à la croissance et au développement de nombreuses espèces d'eau (poissons, coquillages, crustacés, oiseaux, mammifères... ) et une zone importante de piégeage des gaz à effet de serre.

La CAOPA, l'AMP et la Mairie de Joal-Fadiouth, déclarent unanimement que pour conserver et utiliser durablement les océans, les zones humides et les ressources vivantes qu'elles contiennent, elles s'engagent et invitent les autorités à préserver la santé des océans et mers, pour la durabilité des activités essentielles pour la survie des communautés côtières.

"Nous reconnaissons l'urgence de la menace que posent les déchets dans notre environnement et nous nous engageons à encourager les campagnes de sensibilisation sur les déchets plastiques auprès des jeunes, des femmes et des partenaires pertinents", ont affirmé les membres de cette organisation faitière actifs dans le secteur de la pêche artisanale en Afrique.

Ils affirment que la CAOPA a déjà engagé de telles activités avec le Réseau des écoles de pêche francophones (REPF) au Sénégal et espère élargir celles-ci à tout le continent africain.

"Nous prions constamment les autorités étatiques de nos différents pays ainsi que les populations concernées à nous accompagner dans cette initiative pour que celle-ci soit retenue et élargie, en vue d'éradiquer la menace posée par les déchets sur notre écosystème", a conclu la CAOAP dans sa déclaration.

Cette initiative a été lancée en septembre 2018 par 150 pays, à la suite du précurseur, l'Estonie en 2008, qui a mobilisé 50 000 personnes pour nettoyer leur pays en cinq heures.

Le World Clean Up Day (JMN) est un mouvement civique présent actuellement dans 180 pays qui ont choisi la date du 19 septembre pour nettoyer en un jour les plages, les rivières, les forêts et les routes de leurs pays.