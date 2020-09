Congo-Kinshasa: LUCHA-Filimbi - La marche anti-Karega renvoyée au 23 septembre 2020

Initialement prévue le vendredi 18 septembre dernier, la marche pacifique des mouvements citoyens LUCHA et Filimbi pour exiger l'expulsion de Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda sur le sol congolais, a été reportée pour le 23 septembre prochain.

A en croire le communiqué conjoint de ces mouvements, ce report fait suite à la demande de plusieurs organisations citoyennes désireuses de se joindre à cette mobilisation. En attente de ce grand jour, les mouvements citoyens appellent tous les patriotes qui partagent leur indignation à se joindre à cette cause nationale. Lisez, in extenso, ce communiqué conjoint des mouvements citoyens LUCHA et Filimbi.

Kinshasa, le 17 septembre 2020

Communiqué commun poursuite de la mobilisation pour exiger l'expulsion de l'Ambassadeur Karega

Dans notre dernier communiqué commun, nous avions annoncé la poursuite de la campagne de mobilisation lancée le 04 septembre 2020 pour protester contre les propos « négationnistes » et « révisionnistes » tenus par Vincent KAREGA, ambassadeur du Rwanda en RDC, et exiger son expulsion, à travers l'organisation d'une marche pacifique de protestation ce vendredi 18 septembre 2020 sur demande de plusieurs organisations citoyennes qui souhaitent se joindre à cette mobilisation, nous annonçons le report de la dite marche à mercredi 23 septembre 2020 à partir de 10h00.

Le point de rencontre sera le Rond-point huilerie, et le point de chute le Ministère des Affaires Etrangères où un mémo sera remis à Madame la Ministre.

Nous invitons, une fois de plus, tous les patriotes qui partagent notre indignation à se joindre à cette cause nationale et entièrement non partisane, il en va de notre Dignité en tant que peuple mais également pour honorer les millions des morts massacrés par l'armée Rwandaises et ses complices congolais. Cette manifestation sera également l'occasion d'exiger la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping.

En préparation de la marche, nous annonçons l'organisation d'une rencontre publique lundi 21 septembre 2020 à partir de 10h00, au N°30, croisement des avenues de la Gombe et des Forces armées (Ex. Haut commandement), dans la commune de la Gombe (Réf : En face de la banque TMB et restaurant GALITOS). Cette rencontre, à l'issue de laquelle nous tiendrons un point de presse, aura pour principal objectif de préparer la manifestation.

Nous rappelons, une fois de plus aux autorités qu'elles ont l'obligation de protéger les citoyens congolais qui manifestent et non faire preuve de brutalité envers eux. Aux policiers, nous leur rappelons que nous sommes des frères, et les causes pour lesquelles nous nous mobilisons les concernent également.

Il en va de notre dignité en tant que NATION et de notre fierté en tant que PEUPLE !

Les Signataires