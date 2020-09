Congo-Kinshasa: FDNT et World Vision font bloc pour lutter contre les violences faites aux enfants

La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et World Vision ont organisé un déjeuner de plaidoyer, le jeudi 17 septembre 2020, au Salon Congo de Pullman Hôtel. Ce plaidoyer a pour objectif de mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières pour lutter contre les violences faites aux enfants et les pires formes de travail des enfants en RDC.

World Vision travaille sur la campagne globale, «ensemble éliminons les violences faites aux enfants depuis 2018». Le soutien de la FDNT à ce programme, a permis d'identifier quatre formes des violences faites aux enfants : l'exploitation économique, l'exploitation sexuelle, le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes armés et le travail des enfants dans les mines.

Par ailleurs, Denise Nyakeru Tshisekedi n'a pas seulement salué les efforts entrepris par les parties prenantes dans ce combat qui touche l'avenir du pays, mais a rappelé la nécessité de travailler en synergie et de redoubler d'efforts afin de mettre fin à toutes les pratiques qui entravent le développement et le bien-être des enfants en RDC. «Le travail des enfants demeure social, mais qui a des conséquences incalculables pour la santé et la sécurité de l'enfant et pour le développement socioéconomique du pays», a déclaré la présidente de la FDNT.

Pour la première dame de la République, il serait impérieux de mettre en œuvre et allouer les ressources nécessaires au plan d'action des luttes contre les pires formes de travail, mis en place en 2011 par le gouvernement de la RDC en collaboration avec l'organisation internationale du travail (OIT), d'adopter une approche interministérielle, en collaboration avec les ministères concernés notamment, les ministres du travail, le ministère des mines, les ministères en charge de l'éducation et le ministère du Genre, Famille et Enfants pour renforcer les actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants; d'intensifier la lutte contre la pauvreté et sécuriser les revenus des ménages surtout en cette période de la pandémie de la Covid-19.

Aussi, développer une stratégie nationale d'éducation civique et morale avec intégration de la thématique protection de l'enfant face aux pires formes de travail des enfants et l'éducation à la paix et de la tolérance avec le focus sur la cohabitation pacifique et l'acceptation. Cette stratégie devra définir clairement les ministères, départements et personnes en charge des différentes actions et activités. Le Gouvernement de la RDC devrait veiller à ce que l'agence gouvernementale chargée de conduire cette stratégie dispose des ressources et du budget nécessaires à sa mise en œuvre efficace; de doter les inspecteurs du travail des ressources suffisantes pour étudier les problèmes liés au travail des enfants. Ils devraient également être formés à réagir de manière adéquate, et en mettant toujours en avant l'intérêt supérieur de l'enfant.

Enfin, appuyer les activités de rattrapage scolaire de la division des affaires sociales en faveur des enfants démobilisés, ceux désengagés des carrières et améliorer les infrastructures d'accueil.

De mener une évaluation technique institutionnelle de la loi portant protection de l'enfant en vue de renforcer les mesures de protection des enfants ; prendre en compte la protection de l'enfant dans le fond minier pour la génération future et prendre une mesure afin de rendre gratuite les procédures administratives et plaintes pour les enfants.

Au terme de ce déjeuner, les participants ont émis le vœu de voir le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé investir dans les projets et programmes pour les enfants en situation difficile, particulièrement ceux victimes de l'exploitation et pires formes de travail des enfants.