Congo-Kinshasa: NOGEC - Constant Mutamba victime d'une cabale de ses «adversaires»

Une folle rumeur circule sur la toile faisant état de la radiation du président de NOGEC, Constant Mutamba Tungunga, au barreau de Matadi et de la perte de son mandat en mine et carrières. Apres vérification de ces informations, il s'avère qu'il s'agit tout simplement d'une campagne de sape ou tout simplement d'une fausse alerte orchestrée dans les officines des personnes malintentionnées et avides de positionnement.

Tenez ! Selon des informations recoupées, Me Constant Mutamba a été convoqué par le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe après qu'il y ait offert ses services gratuitement aux locataires de la Gombe en difficulté de paiement de loyer occasionnée par le confinement de cette commune.

Pendant que le dossier suit son cours normal et sans désemparer, les officines politiques à la recherche de sa tête, semble-t-il, s'en mêlent et mettent à profit ce moment pour distiller sur la toile sa prétendue radiation et la fin de son mandat en mines et carrières dans le but de ternir son image.

Tout ceci intervient au moment où ce juriste et acteur politique venait de frapper un grand coup en mettant à nu tous ses détracteurs après le meeting historique organisé par son regroupement politique « Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo » (NOGEC), à la place mythique YMCA à Kinshasa.

Ces mêmes sources renseignent que ces officines se mettent donc à contribution pour le diaboliser alors que ce jeune avocat est concentré dans son cabinet pour des questions d'ordre social notamment, l'amélioration des conditions de vie des locataires, l'emploi des jeunes, l'entreprenariat, la santé des familles, le bien-être de vulnérables, le suivi des enfants en conflits avec la loi, les enfants dits de la rue mais aussi la survie des femmes veuves qu'on retrouvent chaque jours alignées devant son cabinet pour un geste social de cœur.

Face aux fakenews, le président de NOGEC se dit très réservé à donner une réponse à une rumeur surtout que l'objet soulevé pour cette prétendue radiation n'est pas justifiée dans cette fameuse notification qui circule dans les réseaux sociaux. «Il ne faut pas donner crédit à ces adversaires politiques qui n'ont qu'une seule arme, la médisance, la haine, la jalousie et la rancune», a-t-il lâché, avant d'ajouter qu'il s'agit de "l'Intox".

« Je n'ai jamais reçu une notification ni moins une décision judiciaire de l'Ordre», a-t-il conclu.