Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein - Le CHU de Cocody reçoit un mammographe pour le dépistage précoce.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody vient de recevoir un important don, de la part du groupe pharmaceutique suisse Roche. Il s'agit d'un mammographe, d'une valeur de 57.068.172 de FCFA, un échographe, des équipements de protection contre la Covid-19, des ordinateurs en appui à la création d'un outil de gestion des stocks, le tout d'un coût total de 100.279.926 FCA.

La cérémonie de remise de ce don a eu lieu, le vendredi 18 septembre 2020, au CHU de Cocody. En présence de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Mme Anne-Lugon Moulin, qui avait à ses côté le directeur général de Roche Côte d'Ivoire, Markus Gemuend, l'inspecteur général de la santé, Dr Ablé Ekissi Ambroise, représentant le ministre de la Santé et de l'hygiène publique et le directeur général du CHU de Cocody, Dr Méité Djoussoufou.

A l'occasion, le directeur général de Roche Côte d'Ivoire, Markus Gemuend, ce geste a pour but de permettra un dépistage précoce, du cancer du sein, de sorte à obtenir, un taux de guérison très élevé, et un accès au dépistage régulier. Il a souligné que ce don, qui s'inscrit dans le partenariat entre l'Etat de Côte d'Ivoire et le groupe Roche, permettra, de renforcer, le plateau technique du Chu de Cocody.

« Ces appareils vont permettre d'équiper le 3ème centre de sénologie dans le secteur public, après celui du Chu de Treichville et de l'Institut national de santé publique (INSP) d'Adjamé. Ils vont surtout contribuer au renforcement des capacités d'accueil dans le cadre du dépistage du cancer du sein », s'est-il réjoui.

L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Mme Anne-Lugon Moulin, a pour sa part affirmé, que ce don l'expression de la solidité des relations bilatérales entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, mais aussi, l'expression du savoir-faire des entreprises suisses.

Au nom du ministre de la Santé et de l'hygiène publique, l'inspecteur général de la santé, Dr Ablé Ekissi Ambroise, a noté la qualité de l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le laboratoire suisse qui constitue un partenaire essentiel dans la lutte contre le cancer du sein et l'hépatite virale. Il a insisté, s'adressant au directeur du CHU, afin que soit fixé un prix social permettant aux malades de mieux profiter de ces dons.

Le directeur général du CHU de Cocody, Dr Méité Djoussoufou a quantà lui, exprimé ses remerciements à l'endroit des donateurs. Il s'est dit heureux et fier de recevoir ces équipements qui vont permettre à son établissement, d'avoir une véritable unité de sénologie pour être encore plus efficace dans la lutte contre le cancer du sein.